Saúde

Inovação na Capital
Notícia

Modelos de IA em teste na Santa Casa de Porto Alegre identificam risco de câncer de pele e mama em exames

Duas ferramentas prometem ajudar a antecipar diagnósticos e qualificar o tratamento das doenças

Kathlyn Moreira

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