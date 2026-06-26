Modelos de IA em teste na Santa Casa de Porto Alegre identificam risco de câncer de pele e mama em exames

Ler resumo

Ferramenta Mirai prevê o risco de câncer de mama a partir de exames de mamografia. Leonardo Lenskij / Santa Casa de Porto Alegre

Algoritmos de inteligência artificial (IA) poderão apontar pacientes com maior risco de câncer e antecipar tratamentos, inclusive na rede pública de saúde. Essa é a promessa de dois projetos em desenvolvimento na Santa Casa de Porto Alegre, em parceria com a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre (Procempa).

A colaboração testa o aplicativo SkinScan, que detecta chance de câncer de pele a partir da análise de fotos de lesões, e a ferramenta Mirai, desenvolvida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, para prever o risco de câncer de mama nos cinco anos seguintes a exames de mamografia.

As pesquisas agora serão ampliadas com pacientes que buscam atendimento no hospital para melhorar as amostras e avançar nos resultados. A expectativa é que possam, nos próximos anos, auxiliar os médicos nos diagnósticos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Precisão na identificação de câncer de pele

Aplicativo SkinScan avalia foto de lesão de paciente para projetar risco de câncer de pele. Reprodução / Reprodução

Nos últimos dois anos, especialistas da Santa Casa vêm treinando o aplicativo SkinScan, desenvolvido pela Procempa, para aprender a apontar riscos de câncer de pele.

Abastecida com mais de 40 mil imagens dermatológicas de bancos mundiais, a ferramenta usa IA para processar fotos de aspectos suspeitos no corpo de pacientes e auxiliar na identificação de possíveis lesões malignas.

Os resultados podem contribuir para uma triagem mais qualificada e para a priorização de atendimentos mais graves na saúde pública. Em testes preliminares, o sistema apresentou 87% de precisão na identificação de lesões suspeitas, resultado considerado promissor pelo médico e pesquisador principal do estudo, Felice Riccardi.

Leia Mais Laudo de raio X do tórax pode sair em menos de 20 minutos com sistema em teste no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

A próxima fase será um ensaio clínico com a avaliação de fotos de pacientes atendidos no ambulatório da Santa Casa. A etapa permitirá validar cientificamente a tecnologia e sua efetividade.

— A IA vai dar a informação dela. Nós vamos encaminhar o paciente para biópsia, remover a lesão e, depois de avaliada pelo patologista, a imagem vai ser confrontada com a informação da IA. Se bater, a gente vai conseguindo avaliar a efetividade do reconhecimento da IA em relação à lesão fotografada — explica Riccardi, que também é coordenador da Oncologia Cutânea, do serviço de cirurgia oncológica do Hospital Santa Rita, na Santa Casa.

A gente quer priorizar o paciente, em primeiro lugar, para que a gente tenha essa chance de cura maior e evitar a sobrecarga do sistema porque estamos fazendo o diagnóstico precoce. FELICE RICCARDI Médico e pesquisador principal do SkinScan

O aumento na quantidade de amostras de pacientes pelo ensaio clínico será decisivo para melhorar a precisão de interpretação do software e driblar desafios técnicos, como a qualidade e a condição da imagem enviada.

Conforme o pesquisador, é necessário que o celular que registra as fotos seja padronizado, com configurações que atendam a um critério mínimo de distância e luz, evitando erros na leitura dos dados.

Redução do tempo de espera

Para o futuro, a ideia é que o aplicativo possa ser utilizado em smartphones disponibilizados em unidades de pronto atendimento (UPAs), ampliando o potencial de uso em larga escala na rede pública de saúde.

Nesse cenário, o aplicativo enviaria a imagem, junto com o pré-diagnóstico gerado pela IA, diretamente para o Sistema de Gerenciamento de Consultas Especializadas (Gercon), ferramenta desenvolvida pela Procempa que permite priorizar as demandas mais graves e urgentes. A funcionalidade facilitaria o fluxo de encaminhamento do paciente.

— Essa informação é disponibilizada para o Gercon. Esse paciente, se tem uma lesão suspeita, é triado de maneira mais ágil. Ele não ficaria esperando tanto na fila — salienta Riccardi.

Aplicativo classifica riscos conforme a imagem enviada da lesão de pele Reprodução / Reprodução

Aumento de 95% na chance de cura

O médico ressalta que o diagnóstico precoce do câncer de pele aumenta a chance de cura em 95%, com a remoção da lesão inicial. Nesses casos, ele explica, haverá menos custo para o sistema de saúde, porque preveniria a demanda por um tratamento sistêmico, radioterapia e internação.

— A gente quer priorizar o paciente, em primeiro lugar, para que a gente tenha essa chance de cura maior e evitar a sobrecarga do sistema porque estamos fazendo o diagnóstico precoce.

O ensaio clínico deve ser iniciado nos próximos meses, com estimativa de duração de dois anos.

IA calcula chance de câncer de mama

Ferramenta Mirai está sendo testada na Santa Casa. Leonardo Lenskij / Santa Casa de Porto Alegre

Outro modelo de inteligência artificial, este focado em prevenção do câncer de mama, entrará em fase de testes com pacientes na Santa Casa.

Desenvolvida pelo MIT, nos Estados Unidos, a ferramenta Mirai prevê a possibilidade de desenvolvimento da doença nos cinco anos seguintes aos exames. O diferencial é analisar exclusivamente mamografias, sem necessidade de dados clínicos adicionais, como histórico familiar ou exames laboratoriais.

Utilizando a tecnologia deep learning (aprendizado profundo), o computador vai "entendendo" como fazer os mapeamentos com base em informações que vão abastecendo seu repertório.

— Vai colocar um exame de dois anos atrás, um exame de um ano atrás e um exame de agora que teve o diagnóstico de câncer. Aí coloca de um ano atrás, de dois anos atrás e o de agora sem câncer. E ele vai criando padrões para poder afirmar mais precocemente se era câncer — exemplifica a oncologista da Santa Casa de Porto Alegre Manuela Zereu.

Leia Mais Anvisa aprova tratamento não hormonal para sintomas da menopausa

81% de capacidade de acerto

O modelo internacional foi treinado com mais de 210 mil mamografias. Na Santa Casa, o estudo fez a validação e a calibragem do algoritmo para a população do sul do Brasil, utilizando exames anonimizados (sem identificação pessoal) do hospital.

Foram avaliadas mil pacientes, com idades entre 20 e 90, entre dezembro de 2019 e abril de 2024. Cada uma tinha pelo menos duas mamografias disponíveis para análise.

Embora o maior benefício do rastreamento da doença ocorra entre 40 e 75 anos, a inclusão de uma faixa etária mais ampla foi necessária, segundo os pesquisadores, para a calibragem adequada do algoritmo na população local.

Nessa investigação, a inteligência artificial apresentou 81% de capacidade de acerto na identificação de pacientes com maior risco de desenvolver câncer de mama nos cinco anos seguintes ao exame. Considerados promissores, os resultados foram publicados no periódico Brazilian Journal of Oncology.

— Em termos práticos, isso significa que a ferramenta apresentou ótima capacidade de diferenciar pacientes com maior e menor risco — destaca a especialista em orçamentos de estudos clínicos e coordenadora de dados científicos da Santa Casa de Porto Alegre Carmela Farias.

Busca por financiamento

Em abril de deste ano, o algoritmo recebeu aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) da Santa Casa. É a última etapa regulatória antes de uma eventual adoção na rotina clínica, inclusive no SUS.

O desafio agora é buscar financiamento em órgãos federais de incentivo à pesquisa para realizar o ensaio clínico, que permitirá avaliar o desempenho da ferramenta em condições reais de utilização.

A inteligência artificial não substitui o médico, não substitui a análise crítica. MANUELA ZEREU Oncologista

A diferença é que na fase anterior, de validação, foram usados exames antigos de pacientes que o grupo já sabia que tinham diagnóstico de câncer junto a outras mulheres que não tinham para ver se a IA realmente era eficaz. Nessa avaliação, chamada de retrospectiva, a tecnologia se mostrou positiva e superior à avaliação radiológica convencional. Agora, o estudo avança para uma etapa denominada prospectiva, que vai acompanhando o avanço da paciente.

— A gente pega as pacientes e vai fazer as avaliações com o exame convencional e com a tecnologia de inteligência artificial. A partir daí, vai poder definir condutas de intervenções mais precoces e ver se isso vai ter impacto realmente em redução de recorrência em sobrevida (período de tempo que uma pessoa continua vivendo após um diagnóstico) e em diagnósticos e tratamentos menos invasivos — observa a oncologista Manuela Zereu.

Ferramenta será complementar

Mais do que "acertar" o risco, o sucesso da Mirai pode mudar o tratamento da paciente no momento certo, aumentando as chances de cura e evitando que a doença se espalhe ou retorne com mais força.

A expectativa para o futuro é que a ferramenta seja complementar à mamografia convencional, fazendo com que pacientes de maior risco recebam acompanhamento no SUS, com exames adicionais (como ressonância magnética) e estratégias personalizadas de rastreamento e prevenção.

É por isso que a efetividade do ensaio clínico, que durará cinco anos, e a aprovação nas etapas regulatórias posteriores serão essenciais para que a IA possa, de fato, ser incorporada à rotina dos serviços de saúde como recurso complementar nos próximos anos.