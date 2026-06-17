Mesmo com doses disponíveis e gratuitas, mais de metade do público prioritário não se vacinou contra a gripe no RS

Emergências hospitalares estão lotadas e tendem a ser mais pressionadas em razão da baixa vacinação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A cobertura vacinal contra a gripe no Rio Grande do Sul segue longe de atingir a meta para os grupos prioritários. Até esta quarta-feira (17), apenas 48% do principal público-alvo havia tomado o imunizante. O objetivo é aplicar a vacina em 90% dos idosos, crianças e gestantes.

Desde o início da campanha nacional de vacinação, em 28 de março, as doses são gratuitas para integrantes dos grupos prioritários nas unidades de saúde da rede pública. Porém, desde o dia 31 de maio, elas também estão disponíveis para o público geral.

Segundo o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, o cenário mais preocupante é das crianças: 36% foram vacinadas. Neste ano, foram registradas 1.478 internações por influenza no Estado, sendo 24% de crianças menores de 5 anos e 47,3% de pessoas com mais de 60 anos.

População em risco

O influenza já matou 126 pessoas no Rio Grande do Sul em 2026. Esse cenário evidencia o impacto da baixa cobertura vacinal nos grupos mais vulneráveis, além de sobrecarregar os serviços de saúde.

— A gente está ainda em ascensão com relação ao número de casos. A baixa cobertura vacinal, aliada aos dias de mais frio e a chegada do inverno, nos coloca em risco, e a gente precisa que a população realmente perceba esse risco — aponta Roberta.

Mesmo com a ampliação da vacinação desde o final de maio, a Secretaria Estadual da Saúde não percebeu um aumento da busca pela imunização nos postos. Uma nova remessa de 420 mil doses foi distribuída aos municípios nesta terça-feira (16).

Embora a influenza possa acometer pessoas de todas as faixas etárias, crianças, gestantes e idosos acabam apresentando maior risco para o desenvolvimento de formas graves da doença, ocorrendo, então, hospitalizações e óbitos ROBERTA VANACOR Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde

Ao todo, o Ministério da Saúde já repassou 84% dos lotes previstos para o Rio Grande do Sul, somando cerca de 4 milhões de imunizantes. Desses, cerca de 2,7 milhões foram aplicados.

Cenário na Capital

Em Porto Alegre, a cobertura vacinal dos grupos prioritários está em 56%. Apenas 39% das crianças tomaram o imunizante. Entre as gestantes, a taxa é de 54%, enquanto nos idosos chega a quase 60%.

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Até maio, os imunizantes ministrados por dia variaram entre 2.500 e 4.500. A procura chegou a aumentar no início de junho, quando foi aberta a vacinação para o público em geral, chegando a 10 mil. Nos últimos dias, porém, as aplicações voltaram a estabilizar próximos à média anterior.