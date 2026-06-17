Saúde

Influenza
Notícia

Mesmo com doses disponíveis e gratuitas, mais de metade do público prioritário não se vacinou contra a gripe no RS

Cenário mais preocupante é das crianças: apenas 36% foram vacinadas, sendo que a meta é de 90%. Antes mesmo do inverno, influenza já provocou a morte de 126 pessoas no Estado em 2026

Gabriela Plentz

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