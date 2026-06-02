Saúde

"Amigos da Vacina"
Notícia

Mais de 85% dos municípios do RS são reconhecidos por eficiência na vacinação, mas só um terço atinge todas as metas

Para receber selo Ouro, cidades tinham de imunizar 95% das crianças e adolescentes com os imunizantes pentavalente, tríplice viral e HPV. Ação foi realizada pelo governo do Estado e Ministério Público do RS 

Lisielle Zanchettin

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