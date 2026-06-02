Mais de 85% dos municípios do RS são reconhecidos por eficiência na vacinação, mas só um terço atinge todas as metas

Somente 28 municípios receberam o selo Ouro nos três anos em que a certificação foi aplicada, desde 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os municípios gaúchos que alcançaram 95% na cobertura vacinal para os imunizantes pentavalente, tríplice viral ou HPV no ano passado receberam certificação de "Amigo da Vacina" nesta terça-feira (2).

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram 431 cidades — o equivalente a 86% dos 497 municípios gaúchos.

Porém, apenas um terço (32,9%) atingiu a meta total. Receberam o Selo Ouro os 142 municípios que atingiram 95% de cobertura em todos os três imunizantes, recebendo o selo Ouro.

Outros 173 cumpriram os índices em duas vacinas e entraram na categoria Prata. Já no selo Bronze, foram 116 cidades que atingiram a meta em apenas um dos três imunizantes.

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Conforme a SES, este é o maior número de municípios reconhecidos desde a criação da iniciativa, em 2023. O aumento foi de quase 4% frente ao ano anterior. Somente 28 municípios receberam o selo Ouro nos três anos em que a certificação foi aplicada, entre 2023 e 2025.

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A iniciativa, realizada em parceria com o Ministério Público do RS, busca dar visibilidade aos municípios que alcançam os índices recomendados e estimular a ampliação da cobertura vacinal no Estado.

Vacinas

As vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV fazem parte do calendário básico infantil e adolescente.

O imunizante pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B, que pode causar sinusite, pneumonia e até meningite, especialmente em crianças e idosos com imunidade baixa.

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O esquema vacinal completo prevê três doses, aplicadas aos dois, quatro e seis meses de idade.

A tríplice viral atua contra sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade, com reforço aos 15 meses por meio da vacina tetraviral.

Já a vacina contra o HPV previne a infecção pelo papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, especialmente o de colo do útero, além de outros tumores em homens e mulheres.



