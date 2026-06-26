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Laudo de raio X do tórax pode sair em menos de 20 minutos com sistema em teste no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Chamado de PrioScan, modelo está sendo aprimorado para priorizar pacientes com exames que indiquem alterações graves

Kathlyn Moreira

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