Laudo de raio X do tórax pode sair em menos de 20 minutos com sistema em teste no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

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Raio X de tórax é um dos mais requisitados no Hospital de Clínicas, com uma média de 3,6 mil por mês. Clóvis Prates / HCPA

Uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para avaliação de raios X de tórax que está sendo testada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre promete ajudar a priorizar atendimentos urgentes e reduzir para menos de 20 minutos o tempo de elaboração de laudos que apresentam alterações graves.

Com emergências lotadas e leitos ocupados por casos de síndromes respiratórias graves em hospitais públicos, a espera pela liberação do laudo de um raio X de tórax em atendimentos de urgência pode levar horas.

Isso faz com que o paciente fique aguardando, e o médico plantonista tenha que iniciar um tratamento sem ter todas as informações para o diagnóstico.

O raio X de tórax é um dos mais requisitados no Hospital de Clínicas, com média de 3,6 mil por mês. Atualmente, o sistema que gera a fila não diferencia prioridades: casos mais graves ficam na mesma espera que exames normais.

É aí que entra a ferramenta de IA que está sendo testada.

Laudo final ainda é do médico

Em minutos, IA faz avaliação de raio X e, quando implantada, poderá ajudar a priorizar pacientes mais graves na fila de laudo. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Em desenvolvimento desde 2023 por pesquisadores do Clínicas em parceria com a startup NeuralMind, o PrioScan procura priorizar casos graves e promete uma redução no tempo de elaboração de laudos com alterações mais graves (chamados de "achados alarmantes", na linguagem médica), como pneumonias extensas, água ou acúmulo de ar na pleura.

Em poucos minutos, a ferramenta processa o raio X, identifica complicações mais severas e coloca esses pacientes no começo da fila de análise. As informações coletadas ainda geram um laudo prévio, que ajuda o médico a fazer sua avaliação.

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— O radiologista vai olhar a sugestão da IA e vai fazer o seu laudo, ou seja, a gente está trazendo uma solução que vai trazer otimização — explica Maurício Saueressig, pesquisador responsável pelo PrioScan e professor de cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), instituição à qual o Clínicas está vinculado.

Com a ferramenta, segundo ele, pacientes permanecerão menos tempo em emergências, centros de terapia intensiva (CTIs) e pronto atendimentos, caso o sistema seja empregado nessas instituições.

Queremos agilizar o atendimento dos pacientes que mais precisam e também dos que não precisam. Um paciente que não tem patologia está ocupando o lugar de outro que precisa de atendimento. MAURÍCIO SAUERESSIG Pesquisador responsável pelo PrioScan e professor da UFRGS

Quando o projeto será implementado?

O projeto seguirá em fase de refinamento até novembro no Clínicas, quando será avaliado por uma comissão e regularizado para ser implantado. Para ser utilizada por outras instituições, como hospitais e unidades de saúde, a iniciativa precisa passar por aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

PrioScan indica mapa de calor com achados alarmantes (graves) em exame de tórax. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Modelo está sendo aperfeiçoado

Para chegar a esses resultados, o treinamento do sistema utilizou cerca de 500 mil imagens de bancos públicos mundiais antes de serem incluídos os exames realizados pelos pacientes do hospital.

Desde outubro de 2024, foram analisadas mais de 40 mil imagens como treinamento para máquina. No final deste ano, o número poderá chegar a 100 mil exames. O objetivo é aperfeiçoar o modelo.

— Dentro do treinamento da máquina, ela precisa ter um referencial do que é verdadeiro. Essa imagem realmente é de uma pneumonia grave? Quem diz isso é a opinião humana, do especialista — explica Saueressig.

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Por enquanto, a inovação é usada apenas para pesquisa dentro do hospital, processando cerca de 100 exames por dia e reordenando os casos no painel consultado pelos radiologistas. A prática simula como seria a fila se o recurso estivesse ativo.

— Queremos agilizar o atendimento dos pacientes que mais precisam e também dos que não precisam. Um paciente que não tem patologia está ocupando o lugar de outro que precisa de atendimento — aponta Saueressig.

16,7% dos pacientes seriam priorizados

Logo após a captação da imagem, o exame entra no sistema para ser avaliado pelo PrioScan. A ferramenta faz a classificação com dados completos e até um mapa de calor na imagem, que sinaliza os pontos de atenção e prioridade.

— Ele leva de dois a três minutos para priorizar o exame e então classifica entre achados alarmantes (graves), exames com achados (pontos de atenção) e normais — relata o físico de imagem e pesquisador José Rodrigo Mendes Andrade.

Com o auxílio de gráficos, o especialista mostra a diferença da ferramenta em relação ao cenário atual: de 25,8 mil exames, 4,3 mil (o equivalente a 16,7%) foram classificados com achados alarmantes e seriam priorizados na fila.

Investimento de R$ 4 milhões

O investimento para desenvolver a ferramenta foi de cerca de R$ 4 milhões, com recursos federais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Para o chefe do serviço de física médica e radioproteção do Clínicas, Alexandre Bacelar, a ampliação da inovação vai beneficiar o sistema de saúde de forma geral, uma vez que evitaria complicações que sobrecarregam emergências e unidades de tratamento intensivo, exigindo mais recursos financeiros para tratamento.