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Justiça autoriza tratamento hormonal para adolescente trans em Porto Alegre

Neste caso específico, a liminar afasta a aplicação de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe esse tipo de tratamento para crianças e adolescentes

Zero Hora

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