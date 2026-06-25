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Internações por doenças respiratórias em Porto Alegre têm alta de 55% com a chegada do frio

Faixas etárias mais impactadas são de crianças de até cinco anos e pessoas com mais de 60 

Ramon Nunes

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