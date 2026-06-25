Internações por doenças respiratórias em Porto Alegre têm alta de 55% com a chegada do frio

A vacina contra a gripe está liberada para todos com mais seis meses de idade nos postos de saúde. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As internações por doenças respiratórias em hospitais de Porto Alegre tiveram alta de 55% no segundo trimestre do ano. Com a consolidação do outono e a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas levam a casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), o que ocasionou mais internações de abril a junho, na comparação com o trimestre de janeiro a março.

Os dados foram divulgados pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com base no sistema de regulação de internações hospitalares.

O aumento é constante, segundo o painel que monitora os dados diariamente. Dos dias 1º de janeiro até 23 de junho, foram registradas 5.617 internações por condições respiratórias suspeitas ou confirmadas, com média geral de 32,47 hospitalizações por dia. Nos últimos sete dias analisados pelo sistema de monitoramento da SMS, de 16 a 23 de junho, a média chegou a 56,17 internações diárias.

Conforme a secretaria, em abril, a média diária foi de 33,53 internações. Em maio, o índice subiu para 41,68. Já até o dia 23 de junho, alcançou 52,05 internações por dia, um aumento de 55% em relação a abril.

As doenças sazonais representam esse aumento. Os diagnósticos respiratórios responderam por uma média de 32,47 internações diárias de 1º de janeiro a 23 junho. As faixas etárias mais impactadas foram crianças de até cinco anos, com média diária de 11,32 internações, seguidas por pessoas entre 60 e 74 anos, com 7,15 internações por dia, e idosos com 75 anos ou mais, com média de 5,76.

Esses grupos estão entre os prioritários da vacinação contra a Influenza, mas com indicadores baixos de cobertura. Segundo os dados atualizados nesta quinta-feira (25) pelo Ministério da Saúde, foram vacinados 43,41% do público-alvo inicial da Campanha de Vacinação contra Influenza — idosos, crianças e gestantes. A vacina contra a gripe está liberada para todos com mais seis meses de idade nos postos de saúde.

Emergências lotadas

O cenário na ponta do sistema hospitalar, que tem as emergências como porta de entrada, é de superlotação. De acordo com as maiores instituições de Porto Alegre, para casos de síndromes respiratórias, a indicação é buscar a atenção primária, nas unidades básicas de saúde.

A emergência SUS para atendimento adulto da Santa Casa de Porto Alegre recebe apenas pacientes com risco de morrer ou encaminhados pelos órgãos públicos. Na tarde desta quinta-feira (25), eram 55 pacientes em um espaço com capacidade ideal de atendimento para 28 leitos. Pacientes com casos respiratórios só conseguem atendimento na instituição se tiverem uma doença primária vinculada — que tenham um agravamento desse quadro, em situações que precisem de uma estrutura de alta complexidade.

Segundo a instituição, os atendimentos, em maioria, são para pacientes com doenças crônicas, com cardiopatias, que tenham sofrido acidente vascular cerebral (AVC), pacientes oncológicos, ou em lista de transplante.

No Hospital de Clínicas, no mesmo período, eram 117 pessoas internadas, quando a capacidade é de 46 leitos. A emergência do Clínicas não tem restrição, mas a prioridade é para casos graves. O padrão de atendimentos no hospital é seguido mesmo no período frio, com prioridade para doenças crônicas que se agravam, transplantados e pacientes oncológicos.