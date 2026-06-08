Instituto Butantan se manifesta após paralisação da vacinação contra a dengue

Duas mortes, que ainda não possuem relação direta comprovada com a aplicação da vacina, são analisadas. Leonidas / stock.adobe.com

O Instituto Butantan se manifestou, nesta segunda-feira (8), sobre o anúncio do Ministério da Saúde sobre a paralisação temporária da vacinação contra a dengue com o imunizante fabricado pelo laboratório paulista. Em nota, o instituto afirmou que a suspensão do imunizante tem o intuito de garantir a segurança da população nas próximas etapas da vacinação (veja a nota na íntegra abaixo).

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foram identificadas 42 reações severas em pessoas que receberam o imunizante. Duas mortes, que ainda não possuem relação direta comprovada com a aplicação da vacina, também estão sendo investigadas.

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De acordo com o comunicado, o Insituto Butantan se comprometeu a seguir trabalhando com as autoridades para fornecer "todas as informações disponíveis sobre a vacina, realizando novos estudos e acompanhando o trabalho de farmacovigilância dos vacinados".

O Butantan ainda disse que "seguirá trabalhando com o mais absoluto rigor para aprofundar as informações sobre o uso da vacina"

"O Instituto Butantan reafirma seu compromisso de entregar produtos seguros e eficazes para enfrentamento de problemas de saúde pública brasileira pelo SUS", diz o texto.

Foram vacinadas 500 mil pessoas com o imunizante. O Ministério da Saúde informou que foram registradas 3.703 notificações de eventos inesperados com sintomas semelhantes aos da dengue, o que equivale a 0,7% do total de vacinados.

Veja a nota do Instituto Butantan:

O Instituto Butantan informa que, seguindo orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa, a vacinação contra a dengue será, de maneira preventiva, temporariamente interrompida para reavaliação da estratégia vacinal.

No momento, profissionais de saúde estavam sendo vacinados. A orientação ocorre em razão de alguns casos de reação adversa detectados, três deles com sinal de gravidade, em um universo de aproximadamente 500 mil vacinados, que podem ou não estar relacionados à vacinação. A medida visa garantir a segurança da população nas próximas etapas da vacinação.

O Instituto Butantan mantém seu compromisso e rigor absoluto com a ciência e a saúde da população e irá seguir trabalhando para apoiar o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo todas as informações disponíveis sobre a vacina, realizando novos estudos e acompanhando o trabalho de farmacovigilância dos vacinados. Cabe ressaltar que a vacina teve eficácia global de 79,6% e 89% contra a dengue grave em estudo publicado em revista científica internacional. Nos três municípios onde houve vacinação em massa da população – Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), o acompanhamento de farmacovigilância se mostrou positivo, sem casos importantes de reação adversa na população.