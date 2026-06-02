Hospital Mãe de Deus abre venda de ingressos para chá beneficente

Evento do Hospital Mãe de Deus ocorrerá no dia 12 de agosto. Duda Fortes / Agencia RBS

O Hospital Mãe de Deus promove, no dia 12 de agosto, a edição de 2026 do tradicional chá beneficente "Mãe pela Vida". O evento ocorrerá no Café da Catedral, em Porto Alegre, e tem como objetivo arrecadar fundos para a sustentabilidade das frentes sociais e filantrópicas mantidas pela Associação Educadora São Carlos (AESC), mantenedora da instituição.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. A mobilização foi lançada nesta segunda-feira (1º), durante um almoço na Capital que reuniu empresários, gestores de saúde e representantes da imprensa.

Impacto social

Com forte atuação nas áreas de saúde, educação e responsabilidade social, a AESC impacta anualmente milhares de pessoas no Rio Grande do Sul. Somente em 2025, mais de 550 mil pacientes foram beneficiados pela rede de cuidado da instituição. Os recursos arrecadados no evento serão revertidos para a manutenção dessas estruturas.

Entre as operações apoiadas estão o Hospital Santa Ana e quatro Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) em Porto Alegre — todos com atendimento 100% via Sistema Único de Saúde (SUS) —, além do Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa (75% SUS), e do Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), em Caxias do Sul.

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