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Frio aumenta o risco de infarto e AVC? Entenda os sinais de alerta e como prevenir

Dor no peito e falta de ar são os principais sintomas e apontam para necessidade de ajuda médica

Isadora Garcia

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