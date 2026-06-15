Farmácias do RS começam a vender primeira caneta emagrecedora brasileira; saiba quanto custa

Nova opção de caneta com semaglutida é produzida no Brasil. EMS / Divulgação

As principais redes de farmácias do Rio Grande do Sul já começaram a oferecer o Ozivy, primeiro medicamento injetável à base de semaglutida produzido no Brasil, desenvolvido pela farmacêutica nacional EMS. As injeções são vendidas mediante prescrição e acompanhamento médico.

A Panvel começou a distribuição nas farmácias de Porto Alegre no sábado (13). Conforme a rede, as unidades da Região Metropolitana e do Interior serão abastecidas gradativamente ao longo da próxima semana.

A rede São João começou a distribuição do Ozivy nesta segunda-feira (15). Conforme a assessoria de imprensa da rede, as farmácias já devem ter o produto ao longo da semana.

Procuradas, a Droga Raia e a Agafarma não responderam até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.

Quanto custa a caneta emagrecedora brasileira?

Produzido em Hortolândia, interior de São Paulo, o Ozivy será vendido em embalagens com uma ou duas canetas. O laboratório anunciou que o preço da sua caneta emagrecedora sairia por cerca de R$ 452 — o valor praticado pelas farmácias é um pouco mais baixo.

A Panvel oferece um combo para o início do tratamento para três meses. Levando duas canetas, o valor sai por R$ 432 cada, totalizando R$ 863. Com isso, o valor de R$ 287 por mês de tratamento, como o previsto pela EMS, está mantido.

Já na São João, a unidade da caneta sai por R$ 464,81. Até a publicação, a rede não havia informado se oferecerá o combo para três meses de tratamento.

Concorrentes

Ozempic: preço máximo varia entre R$ 1.077,79 e R$1.399,72

Wegovy: preço máximo varia entre R$ 1.077,79 e R$ 2.696,74

Mounjaro: preço máximo varia entre R$ 568,32 a R$ 4.937,74

O que é a semaglutida

A semaglutida pertence à classe dos agonistas do receptor GLP-1 e está aprovada pela Anvisa para o tratamento do diabetes tipo 2.

A medicação também atua no controle da glicemia e reduz o apetite, aumentando a sensação de saciedade — o que explica a popularização dessas substâncias no tratamento da obesidade.