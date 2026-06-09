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“Falta de atenção não é déficit de atenção”, diz neurologista infantil sobre diagnósticos de TDAH

Uso descontrolado do celular por crianças e jovens é um dos elementos que dificulta conclusões sobre o quadro clínico, diz o especialista Rubens Wajnsztejn em entrevista exclusiva

Sofia Lungui

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