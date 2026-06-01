Exame descarta ebola em paciente internado em São Paulo

Homem de 37 anos veio da República Democrática do Congo e está internado em São Paulo. jaddingt / stock.adobe.com

O Instituto Adolfo Lutz descartou que um homem de 37 anos, internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo (SP), esteja com Ebola. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1º), após um exame não detectar material genético do vírus no paciente.

No sábado (30), ele já havia sido diagnosticado com meningite meningocócica, mas o caso permaneceu em investigação como suspeito de ebola, uma vez que o paciente esteve recentemente na República Democrática do Congo, país que tem regiões com transmissão ativa da doença. Ele apresentou sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito para febres hemorrágicas virais.

De acordo com o g1, uma reunião foi realizada entre representantes do Ministério da Saúde e do Emílio Ribas para decidir se um exame de contraprova será feito, mas ainda não se sabe o que foi definido no encontro. O paciente está em isolamento na unidade de referência, seguindo os protocolos de biossegurança previstos para este tipo de ocorrência.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 17 de maio uma emergência de saúde pública de importância internacional, o seu segundo nível mais alto de alerta, diante do surto de uma rara cepa de ebola que afeta a República Democrática do Congo (RDC) e a vizinha Uganda.