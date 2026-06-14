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Exame descarta ebola em paciente de Novo Hamburgo internado no Hospital Conceição, em Porto Alegre

Homem, de 64 anos, esteve em Uganda, país africano que enfrenta surto da doença

André Malinoski

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