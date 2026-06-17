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Estado começa a distribuir vacina Pneumocócica 20-valente; saiba como será transição

Nova atualização protege contra mais sorotipos da bactéria causadora da pneumonia e meningite. Vacinação é destinada a crianças até cinco anos

Kathlyn Moreira

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