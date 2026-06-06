Saúde

Estatuto dos Direitos do Paciente
Notícia

"É um direito dizer 'não' ao tratamento": nova lei federal dá mais poder aos pacientes

Sancionado este ano, o Estatuto dos Direitos do Paciente nasceu de uma iniciativa pioneira de um hospital de Porto Alegre há uma década. Veja o que muda.

Camila Bengo

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