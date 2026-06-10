Saúde

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Doenças crônicas, síndromes respiratórias e alta demanda: o que causa superlotação nas emergências de Porto Alegre

Gestores de hospitais falaram sobre a situação ao "Gaúcha Atualidade", da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (10)

Kathlyn Moreira

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