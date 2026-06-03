Saúde

Comum no ambiente
Notícia

"Do tipo oportunista": o que é a Pseudomonas aeruginosa, bactéria que levou ao recolhimento da água Crystal

Microrganismo identificado em lote da marca é o mesmo detectado em produtos da Ypê em maio. Entenda os riscos para grupos vulneráveis e o que fazer se você comprou as garrafas

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS