Conversas Cruzadas: é gripe? Saiba identificar os sinais e prevenir doenças 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a médica pneumologista e gerente médica da Governança Clínica do Hospital Ernesto Dorneles, Juliana Fernandes, o professor do Serviço de Atenção Primária à Saúde do HCPA Natan Katz e o infectologista da Santa Casa de Porto Alegre Cezar Würdig Riche.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.