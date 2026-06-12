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Com caso suspeito em investigação no RS, o que se sabe sobre o surto de ebola no mundo e os riscos para o Brasil

Homem de 64 anos que retornou de Uganda testou positivo para malária, mas material foi enviado à Fiocruz para descartar o vírus

Isadora Garcia

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