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Com 900 metros quadrados, nova Clínica da Família Glória, em Porto Alegre, deve ficar pronta em até dois anos

Quando concluída, estrutura vai reunir equipes que hoje atendem 20 mil usuários nas unidades de saúde Glória e Aparício Borges

Airton Lemos

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