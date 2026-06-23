Com 900 metros quadrados, nova Clínica da Família Glória, em Porto Alegre, deve ficar pronta em até dois anos

Com 12 consultórios, funcionamento até as 22h e capacidade para cerca de 250 atendimentos por dia, uma nova estrutura de atenção básica em construção na zona sul de Porto Alegre vai ampliar a oferta de serviços de saúde. A obra da Clínica da Família Glória Intendente, iniciada neste mês, recebeu R$ 6,6 milhões do Ministério da Saúde e tem previsão de conclusão em até dois anos.
A estrutura está sendo construída na Rua Intendente Alfredo Azevedo, 530, no bairro Glória. Com 940 metros quadrados de área construída, a unidade contará com seis equipes de saúde da família e três equipes de saúde bucal, reforçando o atendimento na atenção primária, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
Atualmente, a região é atendida pelas unidades de saúde (US) Glória e Aparício Borges, que somam 20.317 usuários cadastrados. A US Glória, localizada na Avenida Professor Oscar Pereira, concentra 13.292 usuários. Já a US Aparício Borges, na Rua São Miguel, atende outros 7.025 moradores.
Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostram que, entre 2021 e 2025, a US Glória realizou, em média, 11.954 atendimentos por ano. No mesmo período, a Unidade de Saúde Aparício Borges registrou média anual de 7.158 atendimentos. Somadas, as duas estruturas responderam por mais de 19 mil atendimentos anuais.
Segundo a SMS, a Clínica da Família Glória Intendente, após concluída em prédio próprio da prefeitura, vai absorver as demandas das unidades de saúde Glória e Aparício Borges, atualmente em funcionamento em prédios alugados.
Recursos para a obra
A obra foi licitada por R$ 4,7 milhões. Porto Alegre recebeu R$ 6,63 milhões do Ministério da Saúde para o empreendimento por meio do Novo PAC Saúde.
Segundo o diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Jorge Brasil, o valor repassado pela União é compatível com o porte da futura unidade:
— O valor transferido pelo governo federal é suficiente para a execução da obra. A média de custo de uma obra desse porte fica em torno de R$ 6 mil por metro quadrado. A unidade possui quase mil metros quadrados, então deve utilizar praticamente a totalidade do recurso.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a diferença entre o valor licitado inicialmente e o montante repassado pelo Ministério da Saúde está relacionada à necessidade de garantir recursos suficientes para a conclusão do empreendimento. Embora o contrato tenha sido firmado por R$ 4,7 milhões, obras desse porte podem exigir reajustes, adequações de projeto e aditivos ao longo da execução.
Fortalecimento da atenção básica
Os primeiros trabalhos já começaram, com movimentação de terra no terreno. A prefeitura também criou uma comissão formada por moradores da região para acompanhar o andamento da construção.
De acordo com a superintendente do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, Maria Celeste, o fortalecimento da atenção básica é uma das estratégias para reduzir a pressão sobre outros serviços da rede pública.
— Precisamos que a atenção primária funcione, esteja plena na sua funcionalidade, para evitar exatamente a superlotação dos prontos atendimentos e também dos hospitais — destaca.
Interior também receberá novas UBSs
Além da unidade da Glória, outras 10 obras de saúde foram contempladas pelo pacote de investimentos anunciado pelo Ministério da Saúde para o Rio Grande do Sul.
Segundo a pasta, parte dos municípios já concluiu etapas como licenciamento, licitação e contratação das empresas responsáveis pelas construções. Em alguns casos, as obras já começaram. Em outros, os recursos recém-liberados permitirão o início dos trabalhos.
Além de Porto Alegre, serão contemplados os municípios de Bagé, Dom Pedrito, Mata, Osório, Palmeira das Missões, Rio Grande, Três Coroas, Rosário do Sul e São Vicente do Sul. Rio Grande receberá duas novas unidades básicas de saúde.
— Tem municípios que já começaram a obra porque já fizeram a licitação e já têm a empresa contratada. Outros vão iniciar agora a partir da liberação dos recursos — afirma Maria Celeste.
Ampliação de cirurgias e exames
Além das obras, hospitais gaúchos receberão equipamentos para ampliar a realização de cirurgias e exames especializados. Em Porto Alegre, os investimentos contemplam a Associação Hospitalar Vila Nova, com um combo de cirurgia geral, e o Grupo Hospitalar Conceição, com um combo de cirurgia oftalmológica.
Também serão beneficiados hospitais de Caxias do Sul, Estrela, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Rosa. Neste último município, além do combo cirúrgico, será entregue um tomógrafo.
Segundo Maria Celeste, os chamados combos cirúrgicos incluem equipamentos destinados a estruturar ou modernizar salas cirúrgicas, ampliando a capacidade de realização de procedimentos e ajudando a reduzir filas de espera por cirurgias eletivas.