Com 900 metros quadrados, nova Clínica da Família Glória, em Porto Alegre, deve ficar pronta em até dois anos

Maquete virtual projeta fachada da futura Clínica da Família Glória Intendente, na zona sul de Porto Alegre. Secretaria Municipal de Saúde / Divulgação

Com 12 consultórios, funcionamento até as 22h e capacidade para cerca de 250 atendimentos por dia, uma nova estrutura de atenção básica em construção na zona sul de Porto Alegre vai ampliar a oferta de serviços de saúde. A obra da Clínica da Família Glória Intendente, iniciada neste mês, recebeu R$ 6,6 milhões do Ministério da Saúde e tem previsão de conclusão em até dois anos.

A estrutura está sendo construída na Rua Intendente Alfredo Azevedo, 530, no bairro Glória. Com 940 metros quadrados de área construída, a unidade contará com seis equipes de saúde da família e três equipes de saúde bucal, reforçando o atendimento na atenção primária, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, a região é atendida pelas unidades de saúde (US) Glória e Aparício Borges, que somam 20.317 usuários cadastrados. A US Glória, localizada na Avenida Professor Oscar Pereira, concentra 13.292 usuários. Já a US Aparício Borges, na Rua São Miguel, atende outros 7.025 moradores.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostram que, entre 2021 e 2025, a US Glória realizou, em média, 11.954 atendimentos por ano. No mesmo período, a Unidade de Saúde Aparício Borges registrou média anual de 7.158 atendimentos. Somadas, as duas estruturas responderam por mais de 19 mil atendimentos anuais.

Segundo a SMS, a Clínica da Família Glória Intendente, após concluída em prédio próprio da prefeitura, vai absorver as demandas das unidades de saúde Glória e Aparício Borges, atualmente em funcionamento em prédios alugados.

Recursos para a obra

Estrutura terá 940 metros quadrados de área construída. Secretaria Municipal de Saúde / Divulgação

A obra foi licitada por R$ 4,7 milhões. Porto Alegre recebeu R$ 6,63 milhões do Ministério da Saúde para o empreendimento por meio do Novo PAC Saúde.

Segundo o diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Jorge Brasil, o valor repassado pela União é compatível com o porte da futura unidade:

— O valor transferido pelo governo federal é suficiente para a execução da obra. A média de custo de uma obra desse porte fica em torno de R$ 6 mil por metro quadrado. A unidade possui quase mil metros quadrados, então deve utilizar praticamente a totalidade do recurso.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a diferença entre o valor licitado inicialmente e o montante repassado pelo Ministério da Saúde está relacionada à necessidade de garantir recursos suficientes para a conclusão do empreendimento. Embora o contrato tenha sido firmado por R$ 4,7 milhões, obras desse porte podem exigir reajustes, adequações de projeto e aditivos ao longo da execução.

Fortalecimento da atenção básica

Obra recebeu aporte do Ministério da Saúde. Secretaria Municipal de Saúde / Divulgação

Os primeiros trabalhos já começaram, com movimentação de terra no terreno. A prefeitura também criou uma comissão formada por moradores da região para acompanhar o andamento da construção.

De acordo com a superintendente do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, Maria Celeste, o fortalecimento da atenção básica é uma das estratégias para reduzir a pressão sobre outros serviços da rede pública.

— Precisamos que a atenção primária funcione, esteja plena na sua funcionalidade, para evitar exatamente a superlotação dos prontos atendimentos e também dos hospitais — destaca.

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Interior também receberá novas UBSs

Além da unidade da Glória, outras 10 obras de saúde foram contempladas pelo pacote de investimentos anunciado pelo Ministério da Saúde para o Rio Grande do Sul.

Segundo a pasta, parte dos municípios já concluiu etapas como licenciamento, licitação e contratação das empresas responsáveis pelas construções. Em alguns casos, as obras já começaram. Em outros, os recursos recém-liberados permitirão o início dos trabalhos.

Além de Porto Alegre, serão contemplados os municípios de Bagé, Dom Pedrito, Mata, Osório, Palmeira das Missões, Rio Grande, Três Coroas, Rosário do Sul e São Vicente do Sul. Rio Grande receberá duas novas unidades básicas de saúde.

— Tem municípios que já começaram a obra porque já fizeram a licitação e já têm a empresa contratada. Outros vão iniciar agora a partir da liberação dos recursos — afirma Maria Celeste.

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Ampliação de cirurgias e exames

Além das obras, hospitais gaúchos receberão equipamentos para ampliar a realização de cirurgias e exames especializados. Em Porto Alegre, os investimentos contemplam a Associação Hospitalar Vila Nova, com um combo de cirurgia geral, e o Grupo Hospitalar Conceição, com um combo de cirurgia oftalmológica.

Também serão beneficiados hospitais de Caxias do Sul, Estrela, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Rosa. Neste último município, além do combo cirúrgico, será entregue um tomógrafo.