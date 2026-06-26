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Canetas emagrecedoras no SUS: Porto Alegre inicia estudo com 250 pacientes; veja onde e como será

A pedido do Ministério da Saúde, Grupo Hospitalar Conceição vai avaliar, do ponto de vista clínico e financeiro, possibilidade da semaglutida sintética ser incorporada ao Sistema Único de Saúde

Paulo Rocha

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