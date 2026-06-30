Campanha para vacinação contra o HPV em jovens entre 15 e 19 anos é ampliada até dezembro no RS

O prazo da campanha extraordinária para vacinar jovens entre 15 e 19 anos que ainda não receberam a dose do imunizante contra o HPV foi prorrogado até 31 de dezembro deste ano no Estado. A prorrogação foi definida nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Saúde — data em que a mobilização seria encerrada.
Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a medida reforça a recomendação para que jovens não imunizados procurem as unidades de saúde e coloquem a vacinação em dia. Nos casos em que não for possível confirmar o histórico vacinal, o adolescente deve ser considerado como não vacinado e receber a dose.
Segundo os últimos dados divulgados, em 24 de junho, 5.842 jovens ainda não haviam se vacinado no RS. O número corresponde a 27,72% das 21.161 pessoas entre 15 a 19 anos estimados pelo Ministério da Saúde como aptos a receberem a dose no Estado.
O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, associada à maior parte dos casos de câncer do colo do útero. A vacina também protege contra outros tipos, como câncer de ânus, pênis, boca e orofaringe. O imunizante disponível na rede pública protege contra quatro tipos de vírus.
No Rio Grande do Sul, cerca de 16 mil adolescentes de 15 a 19 anos foram vacinados desde o ano passado. Entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, a meta de cobertura é de 90%. Em 2025, o índice chegou a 90,67% entre meninas e 79,10% entre meninos.