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Campanha para vacinação contra o HPV em jovens entre 15 e 19 anos é ampliada até dezembro no RS

A prorrogação foi definida nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Saúde — data em que a mobilização seria encerrada

Maria Regina Eichenberg

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