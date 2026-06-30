Campanha para vacinação contra o HPV em jovens entre 15 e 19 anos é ampliada até dezembro no RS

O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, associada à maior parte dos casos de câncer do colo do útero. Camila Hermes / Agencia RBS

O prazo da campanha extraordinária para vacinar jovens entre 15 e 19 anos que ainda não receberam a dose do imunizante contra o HPV foi prorrogado até 31 de dezembro deste ano no Estado. A prorrogação foi definida nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Saúde — data em que a mobilização seria encerrada.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a medida reforça a recomendação para que jovens não imunizados procurem as unidades de saúde e coloquem a vacinação em dia. Nos casos em que não for possível confirmar o histórico vacinal, o adolescente deve ser considerado como não vacinado e receber a dose.

Segundo os últimos dados divulgados, em 24 de junho, 5.842 jovens ainda não haviam se vacinado no RS. O número corresponde a 27,72% das 21.161 pessoas entre 15 a 19 anos estimados pelo Ministério da Saúde como aptos a receberem a dose no Estado.

O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, associada à maior parte dos casos de câncer do colo do útero. A vacina também protege contra outros tipos, como câncer de ânus, pênis, boca e orofaringe. O imunizante disponível na rede pública protege contra quatro tipos de vírus.