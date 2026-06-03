Saúde

Recolhimento de lote
Notícia

Água mineral Crystal: bactéria achada em lotes é a mesma de produtos Ypê

"Pseudomonas aeruginosa" é comum no ambiente, mas pode representar ameaça a grupos vulneráveis

Zero Hora

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