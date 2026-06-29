Saúde

Serratia spp
Notícia

Atendimento em centro obstétrico do Hospital de Clínicas segue suspenso; entenda como é a bactéria que infectou pacientes 

Suspensão na UTI neonatal do hospital em Porto Alegre deve seguir até quinta-feira (2) para controlar a situação. Desde sexta-feira (26), oito pacientes testaram positivo

Sofia Lungui

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