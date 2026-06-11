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Após agressão contra servidora, unidade de saúde terá atendimento reduzido no Bairro Humaitá em Porto Alegre

A UBS Diretor Pestana, encerrará os atendimentos às 17h desta quinta e sexta-feira após episódio de violência registrado dentro da unidade

Airton Lemos

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