Após agressão contra servidora, unidade de saúde terá atendimento reduzido no Bairro Humaitá em Porto Alegre

Guarda Civil foi acionada após situação de tensão entre uma usuária, familiares e funcionários da unidade. Alex Rocha / PMPA / Divulgação

A agressão a uma profissional da Unidade de Saúde Diretor Pestana, na Zona Norte de Porto Alegre, levou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a adotar medidas de segurança que irão reduzir o horário de atendimento da UBS nos próximos dias.

Segundo pasta, a servidora foi agredida por uma mulher na noite de terça-feira (9). Em razão do episódio, o atendimento foi encerrado antecipadamente ainda naquela noite.

Como medida preventiva, a unidade, que normalmente funciona das 7h às 22h, terá o atendimento encerrado às 17h nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12). De acordo com a SMS, a decisão segue os protocolos previstos pelo programa Acesso Mais Seguro, voltado à proteção de trabalhadores e usuários em situações de risco.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada para atender a ocorrência. Conforme o comandante da corporação, Marcelo do Nascimento, os agentes atuaram na mediação de uma situação de tensão envolvendo uma usuária de drogas, familiares e funcionários da unidade.

— A GCM foi acionada para mediar situação de tensão entre uma usuária e seus familiares e funcionários. O atendimento foi efetuado. A GCM irá aumentar a presença no local a fim de garantir a execução dos serviços de saúde à população e coibir qualquer situação de risco — afirmou.

Segundo o comandante, o reforço da presença da guarda na unidade começa nesta quinta-feira.

Atualmente, a Unidade de Saúde Diretor Pestana é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre por meio de contrato com a prefeitura. A gestão da unidade deverá ser transferida para o Instituto de Apoio à Gestão em Saúde (IAG Saúde) a partir de 17 de julho, conforme cronograma divulgado pelo município.

A reportagem procurou a Santa Casa para comentar o caso e informar se pretende adotar medidas adicionais de segurança ou assistência aos trabalhadores. Até a publicação desta matéria, a instituição não havia se manifestado. O espaço segue aberto.

O que diz a prefeitura

"Na noite de terça-feira, após as 21h, uma profissional da Unidade de Saúde Diretor Pestana foi vítima de agressão praticada por uma usuária da unidade.

Em razão do ocorrido e em conformidade com os protocolos de segurança previstos pelo programa Acesso Mais Seguro, a unidade teve o atendimento encerrado antecipadamente na terça-feira. Como medida preventiva para proteção de trabalhadores e usuários, também está programado o fechamento antecipado da unidade às 17h nesta quinta-feira e sexta-feira.