Anvisa revoga trecho de suspensão de produtos Ypê; veja quais lotes ainda estão proibidos  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reduziu o alcance da suspensão que proibia a comercialização de alguns produtos da marca Ypê. A partir de agora, apenas os lotes mais antigos permanecem restritos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22).
Das quatro resoluções divulgadas pela Anvisa, três revogam trechos da medida anterior, datada de 15 de junho, e uma nova norma especifica quais produtos continuam proibidos.
Seguem proibidos os seguintes produtos:
- Lava-louças Ypê: lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025
- Desinfetantes Bak e Pinho Ypê: lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025
- Lava-roupas líquidos Tixan Ypê: lotes terminados em "1" produzidos até 31 de março de 2026
De acordo com as resoluções, a revisão ocorreu após a análise de documentos apresentados pela empresa e de novos laudos sobre os produtos.
Entenda o caso
A crise começou no dia 7 de maio, quando a Anvisa determinou a suspensão de mais de cem lotes de produtos da Ypê após identificar falhas consideradas graves nos processos de fabricação da unidade de Amparo.
A fiscalização encontrou 76 irregularidades sanitárias e apontou risco de contaminação microbiológica nos produtos fabricados na planta industrial.
O caso ganhou mais atenção porque a empresa já havia registrado, em novembro de 2025, um episódio de contaminação microbiológica envolvendo a bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos da linha lava-roupas.
Após a adoção de medidas pela empresa, a agência fez nova inspeção e autorizou a retomada da produção na unidade.
À época, a Anvisa informou que a suspensão dos produtos mais antigos continuaria em vigor até a análise de laudos.
Em 15 de junho, nova resolução delimitou para produtos fabricados antes de março e abril de 2026 a suspensão.
Agora, a Anvisa analisou documentação enviada pela empresa e restringiu ainda mais os produtos suspensos.
A empresa Ypê ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão mais recente.