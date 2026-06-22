Anvisa revoga trecho de suspensão de produtos Ypê; veja quais lotes ainda estão proibidos  

Lava-louças Ypê terminado em "1" e fabricados até 31 de dezembro de 2025 seguem proibidos. Ypê / Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reduziu o alcance da suspensão que proibia a comercialização de alguns produtos da marca Ypê. A partir de agora, apenas os lotes mais antigos permanecem restritos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22).

Das quatro resoluções divulgadas pela Anvisa, três revogam trechos da medida anterior, datada de 15 de junho, e uma nova norma especifica quais produtos continuam proibidos.

Seguem proibidos os seguintes produtos:

Lava-louças Ypê: lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025

lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025 Desinfetantes Bak e Pinho Ypê: lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025

lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025 Lava-roupas líquidos Tixan Ypê: lotes terminados em "1" produzidos até 31 de março de 2026

De acordo com as resoluções, a revisão ocorreu após a análise de documentos apresentados pela empresa e de novos laudos sobre os produtos.

Entenda o caso

A crise começou no dia 7 de maio, quando a Anvisa determinou a suspensão de mais de cem lotes de produtos da Ypê após identificar falhas consideradas graves nos processos de fabricação da unidade de Amparo.

A fiscalização encontrou 76 irregularidades sanitárias e apontou risco de contaminação microbiológica nos produtos fabricados na planta industrial.

O caso ganhou mais atenção porque a empresa já havia registrado, em novembro de 2025, um episódio de contaminação microbiológica envolvendo a bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos da linha lava-roupas.

Após a adoção de medidas pela empresa, a agência fez nova inspeção e autorizou a retomada da produção na unidade.

À época, a Anvisa informou que a suspensão dos produtos mais antigos continuaria em vigor até a análise de laudos.

Em 15 de junho, nova resolução delimitou para produtos fabricados antes de março e abril de 2026 a suspensão.

Agora, a Anvisa analisou documentação enviada pela empresa e restringiu ainda mais os produtos suspensos.

A empresa Ypê ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão mais recente.