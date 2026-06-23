Anvisa proíbe fabricação, venda e consumo de três produtos fabricados por empresas desconhecidas; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou o recolhimento de três produtos sem registro e vendidos por empresas que operam sem autorização de funcionamento, conforme resolução publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU).
A determinação da Anvisa proíbe a fabricação, distribuição, divulgação e consumo de uma maquiagem capilar, álcool e creme para cabelos que foram fabricados por empresas sem CNPJ ou com irregularidade na identificação.
Produtos apreendidos pela Anvisa
- Sombra disfarça falhas/Maquiagem capilar para retocar raiz, da marca Suake
- Supperálcool 92,8° INPM, do supperálcool 70° INPM e do supperálcool 46° INPM
- Bottox Amazon Therapy Natuvegan, vendido pela Progressiva Orgânica Cosméticos Ltda., com dados cadastrais da empresa Maria das Graças Oliveira da Silva ME (CNPJ: 05.969.513/0001-29) na Anvisa
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O que fazer se tiver algum dos produtos
A recomendação da Anvisa é que, caso o cidadão possua algum dos produtos apreendidos, que interrompa o uso imediatamente.
Caso queira o ressarcimento pela compra do produto, o indivíduo deve apresentar a nota fiscal na loja onde realizou a compra. Além disso, denúncias sobre a venda de itens irregulares podem ser feitas na plataforma Fala.BR, do governo federal.