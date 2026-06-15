Anvisa mantém suspensos produtos Ypê; veja quais

Resolução mantém proibição apenas de produtos mais antigos. Ypê / Divulgação

Lotes de produtos Ypê tiveram a suspensão mantida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A resolução, publicada nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial da União, inclui apenas produtos fabricados antes de março e abril de 2026 em razão de falhas nas Boas Práticas de Fabricação da empresa.

A suspensão inclui lotes de desinfetantes, lava-louças e lava-roupas produzidos pela Química Amparo.

A restrição foi limitada aos lotes mais antigos porque os documentos apresentados pela empresa demonstraram resultados satisfatórios para os produtos fabricados posteriormente.

A suspensão vale para a comercialização, distribuição e uso dos seguintes produtos:

Desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê: lotes com final "1" fabricados antes de 1º de março de 2026.

lotes com final "1" fabricados antes de 1º de março de 2026. Lava-louças Ypê: versões com Enzimas Ativas, Tradicional, Concentrado Ypê Green, Ypê Clear, Ypê Green e Toque Suave. Todos os lotes com final "1" fabricados antes de 1º de março de 2026.

versões com Enzimas Ativas, Tradicional, Concentrado Ypê Green, Ypê Clear, Ypê Green e Toque Suave. Todos os lotes com final "1" fabricados antes de 1º de março de 2026. Lava-roupas líquido Tixan Ypê: versões Combate Mau Odor, Cuida das Roupas, Antibac, Coco e Baunilha, Green, Express, Power Act, Premium, Maciez, Primavera e Tradicional; Lotes com final "1" fabricados antes de 1º de abril de 2026.

Em maio, a Anvisa suspendeu duas linhas de produção da fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo. Após a adoção de medidas pela empresa, a agência fez nova inspeção e autorizou a retomada da produção na unidade.

À época, a Anvisa informou que a suspensão dos produtos mais antigos continuaria em vigor até a análise de laudos. Agora, a nova resolução delimita exatamente quais lotes permanecem sujeitos à restrição.

Em nota, a Ypê informou que enviou os resultados dos laudos de análise realizados por laboratórios autorizados para todos os lotes de final "1" dos desinfetantes e lava-louças, produzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2026.

Já sobre os lava-roupas, a empresa afirmou que optou por ampliar o programa de troca e reembolso em decisão alinhada com a Anvisa, "para garantir maior agilidade na normalização das operações e melhor atendimento aos consumidores e clientes". (Leia a nota na íntegra abaixo).

Leia a resolução

O que diz a Ypê

COMUNICADO OFICIAL

Amparo, 15 de junho de 2026

LAVA-LOUÇAS LÍQUIDO E DESINFETANTES – FINAL DE LOTE 1

A Ypê informa que, na data de hoje, a Anvisa autorizou o uso e a comercialização de todos os lava-louças líquido e desinfetantes fabricados no mês de março de 2026 dos lotes de número final “1”. Os itens produzidos a partir de abril já haviam sido liberados.

Informamos ainda que, também no dia de hoje, foram apresentados à Anvisa os resultados dos laudos de análise realizados por laboratórios autorizados para todos os lotes de final "1” produzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2026 para esses mesmos produtos, na expectativa de que também sejam liberados após análise da Agência.

Importante reforçar que, mesmo com a apresentação dos laudos de janeiro e fevereiro, os consumidores e clientes ainda precisam aguardar a autorização formal da Anvisa para retomar o uso e a comercialização desses itens. Até lá, devem mantê-los segregados em local seguro.

LAVA-ROUPAS LÍQUIDO – FINAL DE LOTE 1

Quanto ao lava-roupas líquido, caso o consumidor ainda possua produtos fabricados até 31 de março de 2026 e de lotes identificados pelo final 1, entre em contato com o nosso SAC, pois continuaremos efetuando a troca ou o reembolso do produto. A empresa optou por ampliar o programa de troca e reembolso em decisão alinhada com a Anvisa, para garantir maior agilidade na normalização das operações e melhor atendimento aos consumidores e clientes. As unidades de lava-roupas líquido produzidas a partir de abril estão liberadas para venda e utilização.

Seguimos colaborando integralmente com a Anvisa e investindo continuamente no aprimoramento de nossos processos para assegurar a qualidade e a segurança que sempre marcaram a trajetória da Ypê.