Saúde

Remédios injetáveis
Notícia

Anvisa determina recolhimento de antibiótico com fragmentos de vidro e de outros dois medicamentos 

Medida atinge lotes de Polycid, de fosfato de clindamicinado e de soro fisiológico da Equiplex 

Zero Hora

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