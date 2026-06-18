Medicamentos suspensos são utilizados na forma injetável. Danilo Rizzuti / stock.adobe.com

Lotes de três nedicamentos foram suspensos e tiveram o recolhimento determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após problemas de qualidade que podem representar risco aos pacientes serem detectados. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (18).

O antibiótico Polycid, com lote 2519879, utilizado em aplicações injetáveis, da União Química, teve o recolhimento voluntário iniciado pela própria empresa após a identificação de fragmentos de vidro dentro de frasco-ampola íntegro do medicamento.

Já o lote 24101854 do fosfato de clindamicina, antibiótico injetável da Hypofarma, foi suspenso por apresentar desvios de qualidade, incluindo alteração na cor e presença de corpos estranhos dentro de ampolas lacradas.

O lote 2513588 da Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex, utilizada para adminsitração intravenosa, também foi suspenso. A agência afirmou que houve confirmação de não conformidade com as normas de fabricação, sem apresentar mais detalhes.

Nos três casos, estão proibidos a comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados, bem como recolhimento do mercado.