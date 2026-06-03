Anvisa determina recolhimento de lote da água mineral da marca Crystal após identificação de bactéria

Problema foi identificado no lote LZ1 VAL200127 3 P 200126. Crystal / Divulgação

Um lote de água mineral natural sem gás da marca Crystal teve o recolhimento voluntário determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (3).

Além do recolhimento, está prevista a suspensão da comercialização e da distribuição do lote LZ1 VAL200127 3 P 200126, fabricado pela Mineração Bom Jesus Ltda., em Luziânia, Goiás.

De acordo com o g1, a empresa teria alertado a Anvisa de que o lote é composto por 374,4 mil garrafas de 500 mililitros, produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027.

A Crystal informou também que não houve qualquer registro de reclamações de consumidores relacionadas aos lotes afetados.

O problema foi detectado durante uma coleta de rotina realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF). Após a confirmação da presença da bactéria, a vigilância sanitária local determinou a interdição do lote e comunicou o caso à Anvisa.