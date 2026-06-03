Saúde

Vigilância Sanitária
Notícia

Anvisa determina recolhimento de lote da água mineral da marca Crystal após identificação de bactéria

Também está prevista a suspensão da comercialização e da distribuição do produto afetado, fabricado pela Mineração Bom Jesus em Goiás

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS