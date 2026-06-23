Anvisa aprova tratamento não hormonal para sintomas da menopausa

Ondas de calor e suores noturnos estão entre os sintomas da menopausa que podem prejudicar a saúde da mulher. ClareM / stock.adobe.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um fármaco desenvolvido pela Astellas Farma para o alívio de ondas de calor e suores noturnos associados à menopausa. O Veoza é administrado em forma de comprimido diário e se destaca por ser uma terapia não hormonal, ampliando as opções para mulheres que não podem recorrer à reposição de estrogênio.

Segundo o jornal O Globo, o medicamento atua diretamente no hipotálamo, o centro cerebral de controle da temperatura. Ele bloqueia a ação da neurocinina B (NKB), substância química que fica desregulada com a queda natural dos níveis de estrogênio na menopausa. Ao restaurar esse equilíbrio, a terapia reduz o número e a intensidade dos episódios de calor e suor, que afetam até 80% das mulheres entre 40 e 65 anos.

Enquanto a média global de mulheres com sintomas moderados a intensos é de 15,6%, no Brasil esse índice salta para 36,2%. Entre as brasileiras que apresentam os chamados fogachos, quase 70% os classificam como intensos, evidenciando um quadro severo que compromete significativamente a qualidade de vida.

Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.

O impacto vai além do desconforto diário. Esses episódios frequentes e intensos prejudicam o sono e a produtividade. Quando não tratados, aumentam os riscos de doenças cardiovasculares e de problemas neurodegenerativos, como a demência. Por isso, a chegada de uma nova opção terapêutica é vista como um avanço crucial para a saúde da mulher.