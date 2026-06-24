A menos de uma semana do fim do prazo, quase 6 mil jovens de 15 a 19 anos ainda não se vacinaram contra o HPV no RS

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A vacina disponível na rede pública protege contra quatro tipos de vírus. gamjai / stock.adobe.com

A menos de uma semana do fim da campanha extraordinária para vacinar adolescentes contra o vírus HPV, 5.842 ainda não se imunizaram. O número corresponde a 27,72% dos 21.161 jovens entre 15 a 19 anos estimados pelo Ministério da Saúde como aptos a receberem a dose no Estado.

O objetivo da estratégia é resgatar aqueles que não se imunizaram na idade recomendada, de 9 a 14 anos. Conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), até o último domingo (21), 15.319 jovens haviam se vacinado no RS. O período para procurar uma unidade de saúde vai até a próxima terça-feira (30).

Chefe substituta da Seção de Imunizações do CEVS, Isabela Castro explica que a hesitação dos pais é um dos motivos que explicam a resistência de adesão dessa faixa etária à vacina. Segundo ela, muitos responsáveis atribuem a imunização contra o HPV ao início da vida sexual:

— A gente tenta reforçar que isso não está relacionado. Queremos garantir a proteção desse público, pensando em uma vacina que consegue prevenir alguns tipos de câncer, que é uma doença que pode levar a óbito.

O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, associada à maior parte dos casos de câncer do colo do útero. A vacina também protege contra outros tipos, como câncer de ânus, pênis, boca e orofaringe.

Vacinação de rotina para crianças de 9 a 14 anos segue durante o ano

Já para as crianças e adolescentes de nove a 14 anos, a imunização segue o ano inteiro. Em 2025, a cobertura no Estado alcançou 90,67% entre meninas e 79,1% entre meninos.

Para Isabela, apesar da adesão ainda não ter alcançado o esperado, os números já indicam uma evolução:

— Com relação à vacinação dos meninos, a gente ficava ali na casa dos 50 ou 55%. Já no ano passado atingimos 79%, mas a gente precisa continuar, avançar.

A vacina disponível na rede pública protege contra quatro tipos de vírus. Na rede privada, uma dose do imunizante contra o HPV pode custar de R$ 800 a R$ 1 mil, em Porto Alegre.