Saúde

Resgate vacinal
Notícia

A menos de uma semana do fim do prazo, quase 6 mil jovens de 15 a 19 anos ainda não se vacinaram contra o HPV no RS

Estratégia extraordinária busca imunizar aqueles que não tomaram a dose na idade recomendada, de 9 a 14 anos, pelo SUS

Zero Hora

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