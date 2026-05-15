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Ypê volta atrás e diz que vai manter ressarcimento a consumidores

Nesta sexta, em reunião colegiada, a Anvisa manteve a suspensão da fabricação, distribuição e a venda de lotes de produtos do lote com final 1

Zero Hora

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