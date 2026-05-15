Ypê volta atrás e diz que vai manter ressarcimento a consumidores

Irregularidades foram constatadas durante uma inspeção realizada entre os dias 27 e 30 de abril. Ypê / Divulgação

Depois de informar que iria suspender o reembolso aos consumidores, a Ypê informou nesta sexta-feira (15) que vai seguir ressarcindo quem desejar trocar ou pedir devolução de produtos.

A medida havia sido anunciada mais cedo, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manter a suspensão da fabricação, distribuição e a venda de lotes de produtos do lote com final 1.

Em nota (leia íntegra abaixo), a Ypê disse que "seguirá atendendo em seus canais oficiais todos aqueles que ainda preferirem efetuar a troca ou obter o ressarcimento pelos produtos adquiridos".

Mais cedo, em entrevista ao g1, o diretor-executivo de assuntos jurídicos e corporativo da Ypê, Sergio Pompilio, disse que a empresa pretende voltar a tratar das devoluções somente após novos laudos técnicos:

— A decisão de hoje (sexta-feira) não obriga a empresa a fazer esse ressarcimento. O que está valendo hoje é exatamente a suspensão de uso. (...) Se o laudo vindo de um laboratório autorizado pela Anvisa disser que os produtos fabricados, por exemplo, em um determinado período, eles não estão aptos ao uso, aí eu vou começar a falar de recolhimento, aí eu vou voltar a falar de Pix.

A Ypê disponibilizou um canal no próprio site para que consumidores solicitassem o ressarcimento dos produtos.

A fabricação e a comercialização de produtos da marca foram suspensas pela Anvisa, no início do mês, por "descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade", como informou a agência.

As irregularidades foram constatadas durante uma inspeção realizada entre os dias 27 e 30 de abril na Química Amparo, fabricante da Ypê, no interior de São Paulo. De acordo com a Anvisa, o caso envolvendo a Ypê apresenta risco sanitário e possibilidade de contaminação microbiológica.

Lista de produtos afetados

Lava-louças Ypê clear care

Lava-louças com enzimas ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças Ypê clear care

Lava-louças Ypê toque suave

Lava-louças concentrado Ypê green

Lava-louças Ypê clear

Lava-louças Ypê green

Lava-roupas líquido Tixan Ypê combate mau odor

Lava-roupas líquido

Tixan Ypê cuida das roupas

Lava-roupas líquido Tixan Ypê antibac

Lava-roupas líquido Tixan Ypê coco e baunilha

Lava-roupas líquido Tixan Ypê green

Lava-roupas líquido Ypê express

Lava-roupas líquido Ypê power act

Lava-roupas líquido Ypê premium

Lava-roupas Tixan maciez

Lava-roupas Tixan primavera

Desinfetante bak Ypê

Desinfetante de uso geral Atol

Desinfetante perfumado Atol

Desinfetante pinho Ypê

Lava-roupas Tixan power act

Nota da Ypê

COMUNICADO OFICIAL PARA A IMPRENSA

São Paulo, 15 de maio de 2026

A determinação da Anvisa de 15 de maio estabeleceu que os produtos lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lote final 1, elencados na Resolução 1.834/2026, não precisariam mais ser recolhidos neste momento. A orientação é que eles permaneçam guardados até a emissão de novos laudos de laboratórios independentes.

Porém, em alinhamento com a Anvisa e devido ao foco na satisfação dos nossos consumidores, a Ypê seguirá atendendo em seus canais oficiais todos aqueles que ainda preferirem efetuar a troca ou obter o ressarcimento pelos produtos adquiridos.

A empresa reitera que, de acordo com os controles e análises internas realizados pela Ypê, os produtos são seguros para o consumidor. Ainda assim, a companhia propôs para a Anvisa apresentar testes realizados por laboratórios independentes autorizados pela agência, de todos os lotes já colocados no mercado, para garantir a segurança dos mesmos e sua consequente liberação para uso o mais rápido possível.

A Ype segue executando em ritmo acelerado o investimento de R$ 130 milhões com o foco em se adequar aos requisitos acordados em colaboração com a Anvisa.