Saúde

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Ypê recorre e suspende efeitos de decisão da Anvisa; agência segue sem recomendar uso

Órgão mantém alerta sanitário e orienta consumidores a não utilizarem 23 itens afetados pela decisão

Agência Brasil

Zero Hora

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