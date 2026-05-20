Ypê orienta clientes a interromper uso de produtos suspensos pela Anvisa e explica como pedir reembolso

Detergente está entre os produtos suspensos. Ypê / Divulgação

A fabricante Ypê orientou, na noite de terça-feira (19), que consumidores não utilizem nem descartem os produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A recomendação é armazenar os itens de forma adequada até novas orientações do órgão regulador.

Em nota, a empresa também informou que clientes podem solicitar reembolso pelos canais oficiais de atendimento, caso optem pela devolução.

"Aos consumidores que possuam os produtos objeto da medida, a orientação é a de que os itens sejam guardados adequadamente e de que não sejam utilizados nem descartados até novas orientações da Anvisa", recomendou a empresa, em nota.

A medida da Anvisa atinge todos os lotes de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes cujo número do lote termine em 1.

Lista de produtos afetados

Lava-louças Ypê clear care

Lava-louças com enzimas ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças Ypê clear care

Lava-louças Ypê toque suave

Lava-louças concentrado Ypê green

Lava-louças Ypê clear

Lava-louças Ypê green

Lava-roupas líquido Tixan Ypê combate mau odor

Lava-roupas líquido

Tixan Ypê cuida das roupas

Lava-roupas líquido Tixan Ypê antibac

Lava-roupas líquido Tixan Ypê coco e baunilha

Lava-roupas líquido Tixan Ypê green

Lava-roupas líquido Ypê express

Lava-roupas líquido Ypê power act

Lava-roupas líquido Ypê premium

Lava-roupas Tixan maciez

Lava-roupas Tixan primavera

Desinfetante bak Ypê

Desinfetante de uso geral Atol

Desinfetante perfumado Atol

Desinfetante pinho Ypê

Lava-roupas Tixan power act

Entenda o caso

A suspensão ocorreu após inspeções na unidade da empresa em Amparo, em São Paulo, realizadas em conjunto com a Vigilância Sanitária. Segundo a Anvisa, foram identificadas falhas em etapas consideradas críticas da produção, como problemas no controle de qualidade, presença de corrosão em equipamentos e armazenamento inadequado de resíduos.

O órgão também apontou a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de cem lotes finalizados com o número 1.

Comum no ambiente, a bactéria apresenta baixo risco para pessoas saudáveis. O maior cuidado deve ser adotado por grupos vulneráveis, como imunossuprimidos, pacientes em tratamento contra câncer, transplantados, além de pessoas com feridas, queimaduras ou dermatites, e idosos fragilizados. Nesses casos, pode haver infecção principalmente em contato com mucosas, olhos ou lesões na pele.

A orientação geral é suspender o uso dos produtos afetados. Quem utilizou os itens e não apresentou sintomas não precisa buscar atendimento médico apenas por precaução. Especialistas recomendam atenção a sinais como irritações persistentes, secreções, febre ou problemas oculares.

Também é indicado substituir esponjas de cozinha usadas com os detergentes e, em caso de dúvida, lavar novamente roupas íntimas, toalhas e peças de bebês com outro produto.

Divergência

O caso segue em análise entre a empresa e a Anvisa. A Ypê afirma que pretende apresentar novos testes feitos por laboratórios independentes credenciados para reavaliar os lotes.

A fabricante contesta as conclusões da agência. Segundo a empresa, não houve identificação de contaminação nos produtos comercializados e as imagens divulgadas da fábrica não correspondem a áreas com contato direto com os itens destinados ao consumidor.