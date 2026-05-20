Saúde

Possibilidade de contaminação
Notícia

Ypê orienta clientes a interromper uso de produtos suspensos pela Anvisa e explica como pedir reembolso

Empresa pediu ainda que consumidores não descartem os itens e aguardem novas orientações da agência reguladora

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS