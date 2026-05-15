Ypê: como pedir reembolso de produtos suspensos pela Anvisa

Detergentes da Ypê estão entre os produtos com fabricação e venda suspensa pela Anvisa. Edson Souza / stock.adobe.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a decisão que suspendeu a fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos da Ypê por possibilidade de contaminação microbiológica. A empresa entrou com um recurso que foi julgado e rejeitado nesta sexta-feira (15).

Após a definição, consumidores se questionam sobre o que fazer com os itens que têm em casa, já que permanece a orientação para que não sejam utilizados detergentes, desinfetantes e sabões líquidos para roupas com lotes terminados no número 1.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), quem comprou os produtos afetados pela medida tem direito a restituição integral do valor pago. Veja a seguir como realizar o pedido.

Tenho o produto. O que devo fazer?

Quem tem algum dos produtos listados com lotes terminados com o número 1 deve suspender o uso imediatamente, conforme orientação da Anvisa.

Como pedir reembolso?

Para solicitar o reembolso, é necessário preencher o formulário no site da Ypê com nome completo, CPF, telefone, e-mail, chave Pix, endereço e dados do produto. Fotos da nota fiscal e do lote contaminado também podem ser anexadas.

Na sequência, o consumidor receberá um e-mail de confirmação. Depois disso, o pagamento deve ser recebido dentro de um dia útil em nome da fabricante Química Amparo, fabricante da marca, via Pix.

A agência orienta os consumidores a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Lista de produtos afetados