Ypê: como pedir reembolso de produtos suspensos pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a decisão que suspendeu a fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos da Ypê por possibilidade de contaminação microbiológica. A empresa entrou com um recurso que foi julgado e rejeitado nesta sexta-feira (15).
Após a definição, consumidores se questionam sobre o que fazer com os itens que têm em casa, já que permanece a orientação para que não sejam utilizados detergentes, desinfetantes e sabões líquidos para roupas com lotes terminados no número 1.
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), quem comprou os produtos afetados pela medida tem direito a restituição integral do valor pago. Veja a seguir como realizar o pedido.
Tenho o produto. O que devo fazer?
Quem tem algum dos produtos listados com lotes terminados com o número 1 deve suspender o uso imediatamente, conforme orientação da Anvisa.
Como pedir reembolso?
Para solicitar o reembolso, é necessário preencher o formulário no site da Ypê com nome completo, CPF, telefone, e-mail, chave Pix, endereço e dados do produto. Fotos da nota fiscal e do lote contaminado também podem ser anexadas.
Na sequência, o consumidor receberá um e-mail de confirmação. Depois disso, o pagamento deve ser recebido dentro de um dia útil em nome da fabricante Química Amparo, fabricante da marca, via Pix.
A agência orienta os consumidores a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.
Lista de produtos afetados
- Lava-louças Ypê clear care
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças Ypê clear care
- Lava-louças Ypê toque suave
- Lava-louças concentrado Ypê green
- Lava-louças Ypê clear
- Lava-louças Ypê green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê combate mau odor
- Lava-roupas líquido
- Tixan Ypê cuida das roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê coco e baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê green
- Lava-roupas líquido Ypê express
- Lava-roupas líquido Ypê power act
- Lava-roupas líquido Ypê premium
- Lava-roupas Tixan maciez
- Lava-roupas Tixan primavera
- Desinfetante bak Ypê
- Desinfetante de uso geral Atol
- Desinfetante perfumado Atol
- Desinfetante pinho Ypê
- Lava-roupas Tixan power act