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Whey protein e creatina podem ser usados por crianças? Entenda a função e os riscos de consumir os suplementos

Antes restritos às academias e ao público adulto, os compostos estão invadindo as lancheiras escolares. Especialistas falam dos perigos à saúde dos pequenos

Camila Bengo

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