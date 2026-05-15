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VSR: saiba por que o vírus que internou Márcia Sensitiva é perigoso para idosos

Em 2025, o Rio Grande do Sul registrou 175 internações e 26 mortes de pessoas entre 60 e 79 anos

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