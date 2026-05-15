VSR: saiba por que o vírus que internou Márcia Sensitiva é perigoso para idosos

Marcia Sensitiva compartilhou o diagnóstico nas redes sociais. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A internação da astróloga e influenciadora digital Márcia Sensitiva, 74 anos, chamou a atenção do público para um velho conhecido da medicina, mas ainda pouco compreendido por muita gente: o vírus sincicial respiratório (VSR).

Responsável por infecções que atingem principalmente o sistema respiratório, o VSR pode causar desde quadros leves até complicações mais graves, sobretudo em grupos de risco, como os idosos. Mas, afinal, o que é esse vírus, como ele atua no organismo e por que, em alguns casos, pode levar à hospitalização?

O que é o VSR

O VSR (vírus sincicial respiratório) é um vírus bastante comum que provoca infecções nas vias respiratórias, como nariz, garganta e pulmões. Ele circula principalmente em épocas frias e é uma das principais causas de bronquiolite e pneumonia, sobretudo em crianças pequenas e idosos.

Na maioria dos casos, o VSR causa sintomas semelhantes aos de um resfriado comum, como coriza, tosse, febre e cansaço. No entanto, em pessoas vulneráveis a infecção pode evoluir para quadros mais graves e exigir internação.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram na quarta-feira (14), Márcia contou sobre a doença e fez um alerta aos seguidores:

— Me deu uma infecção inflamatória. Tive muito pus. Nunca tive nada antes. Eu não sou mimada, mas juro que um trator passou em cima de mim. Tomem muito cuidado, pois dizem que esse vírus pode até matar — reforçou

Não foram divulgadas informações sobre o tempo de internação ou previsão de alta dela.

A transmissão do VSR acontece por meio de gotículas respiratórias liberadas ao falar, tossir ou espirrar, além do contato com superfícies contaminadas. Por isso, medidas simples como lavar as mãos com frequência e evitar contato com pessoas doentes ajudam a reduzir o risco de infecção.

Idosos como grupo de risco

Um dos principais motivos dos idosos serem considerados grupos de risco para doenças respiratórias está relacionado à chamada imunossenescência, processo natural de enfraquecimento do sistema imunológico que ocorre com o envelhecimento.

De acordo com a geriatra Maisa Kairalla, presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), em entrevista recente a Zero Hora, esse processo resulta em uma diminuição da capacidade de resposta do corpo.

A vulnerabilidade aumenta ainda mais na presença de doenças pré‑existentes, como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca. Muito comuns nessa etapa da vida, essas condições já exigem um esforço contínuo do organismo para se manter controladas.

Em 2025, pessoas entre 60 e 79 anos somaram 175 internações e 26 mortes, o equivalente a cerca de 4,8% dos casos no Rio Grande do Sul. Entre aqueles com 80 anos ou mais, foram registradas 95 internações e 22 mortes, cerca de 2,6% do total.

Apesar de representarem uma parcela menor das hospitalizações, os idosos concentram maior risco de morte. Entre os pacientes de 60 a 79 anos, cerca de 15% dos internados morreram. No grupo com 80 anos ou mais, essa proporção sobe para aproximadamente 23%.

— O vírus sincicial respiratório leva mais crianças para a emergência e para o hospital. A taxa de internação é muito maior nesse grupo, mas a mortalidade é baixa. Já entre adultos com mais de 60 anos, quem precisa de hospitalização apresenta mortalidade muito elevada — apontou Paulo Gewehr, infectologista, representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e supervisor do Núcleo de Vacinas do Hospital Moinhos de Vento, em entrevista recente a Zero Hora.

Entre os adultos, o VSR raramente causa bronquiolite, mas pode provocar pneumonia grave, com necessidade de internação e suporte respiratório.

As condições e fatores que aumentam o risco de agravamento são:

Cardiopatias

Doenças pulmonares, como DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica, que dificulta a passagem do ar nos pulmões) e asma

Diabetes

Obesidade

Insuficiência renal e hepática

Câncer

Imunossupressão

Fragilidade física

Como identificar e quando procurar ajuda

Na prática clínica, diferenciar o VSR da gripe ou da covid-19 só é possível por meio de exame laboratorial. Atualmente, há testes rápidos que detectam, em uma única amostra, influenza, SARS-CoV-2 (covid-19) e o vírus sincicial respiratório (VSR).

Os sinais de alerta incluem piora do padrão respiratório, aumento do esforço para respirar e queda na oxigenação. Em bebês, a dificuldade para mamar é outro indicativo importante. Qualquer um desses sinais exige avaliação médica imediata.

Vacinação para adultos

Para bebês, há duas estratégias principais. A primeira é a vacinação da gestante, que permite a transferência de anticorpos pela placenta e protege o recém-nascido nos primeiros meses de vida.

A segunda estratégia é o uso do nirsevimabe, um anticorpo monoclonal contra o VSR comercializado como Beyfortus. Na prática, trata-se de uma espécie de proteção pronta, aplicada no bebê para ajudar o organismo a se defender do vírus — diferentemente das vacinas, que estimulam o corpo a produzir seus próprios anticorpos.

Para adultos, as vacinas contra o VSR, Abrysvo (Pfizer) e Arexvy (GSK), estão disponíveis apenas na rede privada.

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomenda a vacinação para todos com 70 anos ou mais, independentemente da presença de doenças crônicas, e para pessoas entre 18 e 69 anos com comorbidades.

— É fundamental que todos os idosos a partir de 70 anos se vacinem. É importante lembrar que gestantes também devem se vacinar a partir das 28 semanas — reforçou Gewehr.