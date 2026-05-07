Veja como identificar os lotes da Ypê suspensos pela Anvisa e o que fazer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização e determinou o recolhimento de dezenas de produtos da marca Ypê nesta quinta-feira (7). A medida vale apenas para produtos com lotes cuja numeração termina em 1.
Em nota (leia íntegra abaixo), a Ypê "esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor".
Ainda conforme a empresa, é mantido "diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível."
Como identificar produtos afetados?
O número do lote pode ser localizado próximo ao rótulo, identificado pela letra L, ao lado de informações como data de fabricação e validade do produto.
Tenho o produto. O que devo fazer?
Quem tem produto com lotes terminados com o número 1 deve suspender o uso imediatamente, conforme orientação da Anvisa.
A agência também orienta os consumidores a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para obter informações sobre o procedimento de recolhimento.
Quais os riscos?
Em comunicado divulgado no site da empresa, a Ypê informou que contratou um médico toxicologista independente para avaliar possíveis riscos à população.
Segundo a empresa, foi constatado que os riscos para a população em geral são baixos, ou até desprezíveis. No entanto, para pessoas imunossuprimidas, a bactéria encontrada pode causar ou agravar um eventual quadro infeccioso.
A Ypê afirma ainda que os lotes afetados já foram recolhidos.
Quem são os Imunossuprimidos?
- Pacientes com câncer em tratamento (Quimioterapia, radioterapia)
- Transplantados que fazem o uso de imunossupressores
- Pessoas com HIV/Aids sem monitoramento correto
- Pessoas com doenças autoimunes em tratamento
- Usuários de corticoides e imunossupressores
Bactéria
De acordo com consulta do g1 ao Manual MSD, referência em informações médicas, a bactéria encontrada nos produtos, mais conhecida como Pseudomonas aeruginosa, é um microrganismo comum no ambiente. Está presente no ar, na água, no solo e pode ser encontrado inclusive nas axilas e área genital de pessoas saudáveis.
O manual alerta que infecções pela bactéria variam de infecções externas pequenas a distúrbios sérios com risco de morte.
Lista de produtos afetados
- lava-louças Ypê clear care
- lava-louças com enzimas ativas Ypê
- lava-louças Ypê
- lava-louças Ypê clear care
- lava-louças ypê toque suave
- lava-louças concentrado ypê green
- lava-louças ypê clear
- lava-louças ypê green
- lava-roupas líquido tixan ypê combate mau odor
- lava-roupas líquido
- tixan ypê cuida das roupas
- lava-roupas líquido tixan ypê antibac
- lava-roupas líquido tixan ypê coco e baunilha
- lava-roupas líquido tixan ypê green
- lava-roupas líquido ypê express
- lava-roupas líquido ypê power act
- lava-roupas líquido ypê premium
- lava-roupas tixan maciez
- lava-roupas tixan primavera
- desinfetante bak ypê
- desinfetante de uso geral atol
- desinfetante perfumado atol
- desinfetante pinho ype
- lava-roupas tixan power act
O que diz a Ypê
"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.
A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível.
A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos.
Em caso de dúvidas adicionais, os consumidores podem entrar em contato via canais oficiais de atendimento: sac@ype.ind.br ou pelo telefone 0800 1300 544."