Veja como identificar os lotes da Ypê suspensos pela Anvisa e o que fazer

Número pode ser localizado ao lado das informações como data de fabricação e validade do produto. Leticia Costa / Arquivo pessoal

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização e determinou o recolhimento de dezenas de produtos da marca Ypê nesta quinta-feira (7). A medida vale apenas para produtos com lotes cuja numeração termina em 1.

Em nota (leia íntegra abaixo), a Ypê "esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor".

Ainda conforme a empresa, é mantido "diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível."

Como identificar produtos afetados?

O número do lote pode ser localizado próximo ao rótulo, identificado pela letra L, ao lado de informações como data de fabricação e validade do produto.

Tenho o produto. O que devo fazer?

Quem tem produto com lotes terminados com o número 1 deve suspender o uso imediatamente, conforme orientação da Anvisa.

A agência também orienta os consumidores a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para obter informações sobre o procedimento de recolhimento.

Quais os riscos?

Em comunicado divulgado no site da empresa, a Ypê informou que contratou um médico toxicologista independente para avaliar possíveis riscos à população.

Segundo a empresa, foi constatado que os riscos para a população em geral são baixos, ou até desprezíveis. No entanto, para pessoas imunossuprimidas, a bactéria encontrada pode causar ou agravar um eventual quadro infeccioso.

A Ypê afirma ainda que os lotes afetados já foram recolhidos.

Quem são os Imunossuprimidos?

Pacientes com câncer em tratamento (Quimioterapia, radioterapia)

Transplantados que fazem o uso de imunossupressores

Pessoas com HIV/Aids sem monitoramento correto

Pessoas com doenças autoimunes em tratamento

Usuários de corticoides e imunossupressores

Bactéria

De acordo com consulta do g1 ao Manual MSD, referência em informações médicas, a bactéria encontrada nos produtos, mais conhecida como Pseudomonas aeruginosa, é um microrganismo comum no ambiente. Está presente no ar, na água, no solo e pode ser encontrado inclusive nas axilas e área genital de pessoas saudáveis.

O manual alerta que infecções pela bactéria variam de infecções externas pequenas a distúrbios sérios com risco de morte.

Lista de produtos afetados

lava-louças Ypê clear care

lava-louças com enzimas ativas Ypê

lava-louças Ypê

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lava-louças ypê toque suave

lava-louças concentrado ypê green

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lava-roupas líquido tixan ypê combate mau odor

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lava-roupas tixan primavera

desinfetante bak ypê

desinfetante de uso geral atol

desinfetante perfumado atol

desinfetante pinho ype

lava-roupas tixan power act

O que diz a Ypê

"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.

A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível.

A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos.