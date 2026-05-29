Saúde

Influenza, VSR e rinovírus
Notícia

"Vai ter uma onda de casos": diante da baixa vacinação e do El Niño, RS projeta óbitos e internações por vírus respiratórios

Secretaria Estadual de Saúde associa o cenário à baixa cobertura vacinal e estima aumento de casos neste inverno, que tende a ser mais rigoroso, facilitando disseminação viral em ambientes fechados

Yasmim Girardi

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