"Vai ter uma onda de casos": diante da baixa vacinação e do El Niño, RS projeta óbitos e internações por vírus respiratórios

Previsão de alta demanda em emergências neste inverno levou prefeitura de Porto Alegre a reforçar expedientes de unidades de saúde Renan Mattos / Agencia RBS

Embora ainda abaixo dos patamares registrados no mesmo período do ano passado, os casos de vírus respiratórios já acendem um alerta no Rio Grande do Sul.

Em meio à baixa cobertura vacinal e à chegada das temperaturas mais baixas, autoridades de saúde projetam uma escalada nas notificações nas próximas semanas. O sinal de agravamento ganhou força na quinta-feira (28), quando o Estado entrou na categoria de alto risco para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de acordo com boletim da FioCruz.

Diante disso, passada a Campanha Nacional de Imunização para grupos prioritários, que se encerra neste sábado (30), qualquer pessoa poderá se vacinar contra a gripe nas unidades de saúde do Estado a partir de segunda-feira (1º).

Dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS) mostram que o Rio Grande do Sul registrou 440 hospitalizações por SRAG entre 17 e 23 de maio — número inferior ao observado no mesmo período de 2025, quando houve 773 registros. No caso da influenza A, porém, o cenário se mantém praticamente estável: já são mil hospitalizações em 2026, ante 1.010 no acumulado equivalente do ano passado.

Para a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da SES/RS, Tani Ranieri, indicam que o Rio Grande do Sul pode voltar a enfrentar o cenário crítico observado em 2025:

— Estamos recém no começo dessa realidade, ainda tem todo o inverno pela frente. Realmente vai ter uma onda de casos. Espero que não seja igual ao ano passado, mas, até o momento, está acompanhando a mesma curva que vimos em 2025. Se permanecer assim, pode chegar a um número muito significativo de internações e óbitos associados à influenza e outros vírus também.

De acordo com a especialistas, análises feitas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) apontam tendência de crescimento tanto da influenza quanto do rinovírus, além de um aumento discreto na circulação do vírus sincicial respiratório (VSR).

Sintomas se parecem

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Embora muitas vezes sejam tratados de forma genérica como “virose” ou “resfriado", os vírus respiratórios em circulação no Estado têm características diferentes. A influenza é o vírus responsável pela gripe, que costuma causar sintomas mais intensos, como febre alta, dor no corpo, tosse, dor de garganta e mal-estar. Existem dois tipos principais — influenza A e B — e ambos estão contemplados nas vacinas disponíveis na rede pública e privada.

— Já o rinovírus, o adenovírus e o metapneumovírus levam às síndromes. São mais associados ao resfriado, mas têm capacidade de levar a quadro graves. Isso pode ser mais frequente entre pessoas mais debilitadas ou crianças menores — continua o infectologista da Santa Casa de Porto Alegre Cezar Würdig Riche.

Gestantes protegidas

O vírus sincicial respiratório (VSR), conhecido por causar bronquiolite em bebês, passou a ser reconhecido como uma ameaça também para idosos e imunossuprimidos nos últimos anos. Atualmente, há imunização disponível para gestantes no SUS — estratégia que ajuda a proteger recém-nascidos nos primeiros meses de vida —, além de vacinas oferecidas na rede privada para idosos e grupos de risco.

— Mas a gente acredita que, esse ano, a incidência do VSR vai ser um pouco menor, principalmente porque a gente tem uma cobertura vacinal muito boa para gestantes. Isso certamente faz com que a gente diminua a ocorrência de casos nos primeiros meses de vida — projeta Tani Ranieri.

Já a covid-19 segue em circulação, embora em menor intensidade do que nos anos mais críticos da pandemia. Ainda assim, o vírus continua associado a hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), especialmente entre pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Assim como a influenza e o VSR, a covid é uma doença prevenível.

— Febre, tosse, dor de cabeça ou dor de garganta é síndrome gripal. A SRAG vem acompanhada de falta de ar, redução do oxigênio do sangue ou desconforto respiratório. Quando o paciente tem esse conjunto de sintomas, pode ser qualquer vírus. Usamos como sinal de monitoramento — complementa Riche.

Medidas para evitar o agravamento dos casos

Na avaliação do infectologista, a tendência é de que o Rio Grande do Sul enfrente um inverno ainda mais intenso em relação às doenças respiratórias neste ano. Isso porque a previsão de um período mais chuvoso, associado ao El Niño, deve fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo em ambientes fechados e com menor ventilação, cenário que favorece a circulação de vírus.

A principal forma de evitar o agravamento dos casos segue sendo a vacinação, especialmente entre os grupos de risco. Além disso, medidas simples continuam importantes para reduzir a transmissão, como lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, evitar contato próximo quando houver sintomas respiratórios e utilizar máscara em locais fechados ou com aglomeração.

Capital diante do aumento de demanda

Para tentar evitar o colapso dos serviços de saúde durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, a Prefeitura de Porto Alegre colocou em prática a Operação Inverno, estratégia que busca ampliar a capacidade de atendimento da rede pública entre maio e setembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa prevê reforço nas equipes com contratação temporária de profissionais, ampliação dos horários de funcionamento das unidades básicas e aumento da oferta de leitos hospitalares para atender pacientes com quadros respiratórios.

A partir de junho, 21 unidades de saúde da Capital passarão a funcionar até as 22h durante a semana, além da abertura de postos aos sábados, domingos e feriados em diferentes regiões da cidade. Também serão instaladas tendas de atendimento em pontos de grande circulação.

A ideia é desafogar prontos-atendimentos e hospitais, absorvendo casos menos graves diretamente na atenção primária, principalmente pacientes com sintomas gripais.

— A gente simplesmente não sabe se está chegando tardia a circulação de vírus e, portanto, o agravamento de quadros respiratórios, ou se vai ser um ano mais suave. Mas a gente aumenta essa capacidade justamente para dar conta do que a gente sabe que é um histórico, do aumento da demanda de população nessa época do ano — afirma o adjunto da diretoria geral da Secretaria Municipal de Saúde, João Marcelo Lopes Fonseca.