Unimed Porto Alegre ganha prêmio internacional por tratamento contra dor lombar

Sistema Integrado de Cuidado para Dor Lombar reúne especialistas de diversas áreas. Zena Baja / Divulgação

A Unimed Porto Alegre recebeu um dos principais reconhecimentos internacionais em saúde baseada em valor ao vencer o VBHC Prize 2026, premiação global voltada a iniciativas que melhoram os resultados clínicos dos pacientes com uso mais eficiente de recursos na área.

O prêmio destacou o Sistema Integrado de Cuidado para Dor Lombar, desenvolvido pela cooperativa em parceria com médicos cooperados, hospitais e clínicas de fisioterapia de Porto Alegre. A divulgação do resultado ocorreu em Amsterdã, na Holanda.

O modelo acompanha o paciente desde o diagnóstico até o tratamento, incluindo abordagens cirúrgicas e conservadoras.

A rede de atendimento reúne equipes do Hospital São Lucas da PUCRS, do Hospital Mãe de Deus e das clínicas Instituto Golden, Centro do Movimento e Clínica Marantes.

Segundo a Unimed Porto Alegre, o programa alcançou índices superiores a 86% de melhora na dor e na funcionalidade dos pacientes atendidos.

O cuidado é estruturado a partir do conceito de Value Based Healthcare (VBHC), ou saúde baseada em valor, modelo que mede resultados clínicos e de qualidade de vida em relação aos custos do tratamento.

Para desenvolver o sistema, a cooperativa contou com consultoria da médica Marcia Makdisse, especialista em transformação do cuidado em saúde pela Universidade do Texas e fundadora da Mak Valor Mentoring e Academia VBHC.

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato, afirmou que a premiação reflete a integração entre hospitais, clínicas e médicos cooperados:

— Queremos oferecer as melhores soluções em saúde, crescer de forma sustentável e valorizar o trabalho do médico cooperado. É nosso compromisso, estamos colhendo esses resultados.

Já o diretor médico do Hospital Mãe de Deus, Tiago Ramos, destacou que o reconhecimento internacional reforça o compromisso da instituição com inovação e atendimento integrado:

— Como um dos pioneiros em Porto Alegre na implementação de um serviço completo de VBHC, entendemos que fazer parte desta iniciativa reforça o compromisso do Hospital Mãe de Deus com a inovação e a construção de um cuidado cada vez mais integrado, oferecendo uma experiência mais qualificada aos pacientes

O diretor-geral do Hospital São Lucas da PUCRS, Evandro Luis Moraes, classificou a conquista como resultado de uma "construção coletiva" entre os parceiros da rede assistencial.

Para Pedro Henrique Deon, coordenador do Centro do Movimento, o prêmio representa um selo internacional de qualidade do modelo implantado em Porto Alegre.