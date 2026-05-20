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Unimed Porto Alegre ganha prêmio internacional por tratamento contra dor lombar

Desenvolvido em rede com os hospitais Mãe de Deus e São Lucas da PUCRS, projeto atinge 86% de índice de melhora em pacientes

Zero Hora

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