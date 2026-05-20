Unimed Porto Alegre ganha prêmio internacional por tratamento contra dor lombar

A Unimed Porto Alegre recebeu um dos principais reconhecimentos internacionais em saúde baseada em valor ao vencer o VBHC Prize 2026, premiação global voltada a iniciativas que melhoram os resultados clínicos dos pacientes com uso mais eficiente de recursos na área.
O prêmio destacou o Sistema Integrado de Cuidado para Dor Lombar, desenvolvido pela cooperativa em parceria com médicos cooperados, hospitais e clínicas de fisioterapia de Porto Alegre. A divulgação do resultado ocorreu em Amsterdã, na Holanda.
O modelo acompanha o paciente desde o diagnóstico até o tratamento, incluindo abordagens cirúrgicas e conservadoras.
A rede de atendimento reúne equipes do Hospital São Lucas da PUCRS, do Hospital Mãe de Deus e das clínicas Instituto Golden, Centro do Movimento e Clínica Marantes.
Segundo a Unimed Porto Alegre, o programa alcançou índices superiores a 86% de melhora na dor e na funcionalidade dos pacientes atendidos.
O cuidado é estruturado a partir do conceito de Value Based Healthcare (VBHC), ou saúde baseada em valor, modelo que mede resultados clínicos e de qualidade de vida em relação aos custos do tratamento.
Para desenvolver o sistema, a cooperativa contou com consultoria da médica Marcia Makdisse, especialista em transformação do cuidado em saúde pela Universidade do Texas e fundadora da Mak Valor Mentoring e Academia VBHC.
O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato, afirmou que a premiação reflete a integração entre hospitais, clínicas e médicos cooperados:
— Queremos oferecer as melhores soluções em saúde, crescer de forma sustentável e valorizar o trabalho do médico cooperado. É nosso compromisso, estamos colhendo esses resultados.
Já o diretor médico do Hospital Mãe de Deus, Tiago Ramos, destacou que o reconhecimento internacional reforça o compromisso da instituição com inovação e atendimento integrado:
— Como um dos pioneiros em Porto Alegre na implementação de um serviço completo de VBHC, entendemos que fazer parte desta iniciativa reforça o compromisso do Hospital Mãe de Deus com a inovação e a construção de um cuidado cada vez mais integrado, oferecendo uma experiência mais qualificada aos pacientes
O diretor-geral do Hospital São Lucas da PUCRS, Evandro Luis Moraes, classificou a conquista como resultado de uma "construção coletiva" entre os parceiros da rede assistencial.
Para Pedro Henrique Deon, coordenador do Centro do Movimento, o prêmio representa um selo internacional de qualidade do modelo implantado em Porto Alegre.
— O Prize é um reconhecimento de todos os envolvidos na rede de dor lombar liderada pela Unimed. Estamos muito orgulhosos, pois ele representa um selo que atesta tanto a qualidade assistencial quanto a consistência do modelo proposto — encerrou.