Unilever, dona da Omo, denunciou a Ypê meses antes da decisão da Anvisa

Irregularidades foram encontradas em produtos da Ypê com número de lote terminado em 1. Leticia Costa / Arquivo pessoal

A multinacional Unilever, dona de produtos como Omo, Cif e Comfort, enviou duas denúncias à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) contra a Ypê. Isso foi feito meses antes da decisão que suspendeu a fabricação e comercialização de diversos produtos da marca por possibilidade de contaminação microbiológica.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a Unilever realizou testes próprios nos produtos da concorrente, em que foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa. No documento, ao qual o jornal teve acesso, a multinacional aponta "iminente risco à saúde e segurança dos consumidores".

A denúncia aponta ainda que testes apontaram a presença de traços genéticos de outras bactérias, incluindo Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e diferentes espécies do gênero Pseudomonas. Depois disso, a Anvisa visitou duas vezes a fábrica da Ypê em Amparo (SP) antes de determinar a interrupção da produção e suspensão dos produtos.

Em nota, a Uniliver afirmou que testes são feitos de forma rotineira pela empresa tanto em produtos próprios quanto nos de concorrentes.

A reportagem entrou em contato com a Ypê, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto. A Anvisa também não se manifestou. O espaço segue aberto.

O que diz a Unilever

A Unilever mantém um compromisso com uma atuação ética e transparente.

A empresa realiza rotineiramente testes técnicos em seus produtos e eventualmente nas demais marcas do mercado. Esta é uma prática comum entre as indústrias do setor.

A depender dos resultados destes testes, em respeito ao consumidor, as autoridades competentes são notificadas.

Quaisquer investigações são conduzidas exclusivamente pela autoridade, que avalia as diligências, fiscalizações e testes que entender necessários para a tomada de decisão.