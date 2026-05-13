Tua Voz, Santa Maria: Irmã Liliane Alves Pereira, diretora-presidente da Sefas

A religiosa chegou ao Rio Grande do Sul em 2009 e, em 2017, foi transferida para Santa Maria Divulgação / Sefas

O segundo episódio da décima primeira temporada do “Tua Voz: Santa Maria” teve como entrevistada a diretora-presidente da Associação Franciscana de Assistência a Saúde (Sefas), irmã Liliane Alves Pereira. Natural de Minas Gerais, ela atua na área da saúde e da educação e atualmente está à frente da gestão de instituições hospitalares e serviços de atendimento em Santa Maria e na região.

Durante a entrevista, Liliane falou sobre a trajetória religiosa e profissional. Enfermeira de formação, ela possui mestrado e doutorado na área da enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A religiosa chegou ao Rio Grande do Sul em 2009 e, em 2017, foi transferida para Santa Maria, onde iniciou atuação na Universidade Franciscana (UFN) antes de assumir a direção do Hospital Casa de Saúde.

Durante a conversa, Liliane comentou sobre os desafios da gestão hospitalar e a importância das relações humanas no ambiente da saúde. Segundo ela, a experiência na enfermagem contribui para uma atuação voltada ao cuidado, à escuta e à compreensão das diferentes realidades vividas por pacientes e profissionais.

A entrevistada também relembrou a infância em Minas Gerais e o processo de ingresso na vida religiosa. Ela afirmou que a aproximação com a congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã ocorreu ainda na juventude, a partir da participação em atividades pastorais.

A entrevista contou com a participação da coordenadora da RBS TV Centro-Oeste, Lizie Antonello.





Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.