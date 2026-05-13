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Tua Voz, Santa Maria: Irmã Liliane Alves Pereira, diretora-presidente da Sefas

Liliane aborda trajetória na saúde, desafios da gestão hospitalar e a importância das relações humanas

Amanda Boeira

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