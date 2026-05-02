"Temos uma expectativa de abertura de mais de 1,8 mil leitos", afirma secretária após RS decretar emergência em saúde

Hospital São Lucas da PUCRS enfrenta superlotação na emergência adulta. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Após o governo do Rio Grande do Sul decretar estado de emergência em saúde pública em decorrência do aumento nas internações hospitalares causadas por doenças respiratórias, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) age para reverter o preocupante cenário. No período de um mês, o Estado registrou alta de 533% nas internações por Influenza.

A secretária estadual da Saúde, Lisiane Fagundes, afirma que a publicação do decreto vem para atender a uma exigência federal para habilitação de leitos de UTI e suporte ventilatório.

— No Rio Grande do Sul, temos uma expectativa de abertura de mais de 1,8 mil leitos, entre de UTI e de suporte ventilatório. Isso envolve todos os hospitais do Estado — diz.

Neste sábado (2), em Porto Alegre, os quatro hospitais de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) permanecem operando com superlotação e restrição de atendimento, aceitando apenas pacientes com risco de vida. Na emergência adulta do Hospital São Lucas da PUCRS, por exemplo, a situação é mais grave. Às 19h, a superlotação era de 430%, tendo 33 pacientes além de sua capacidade. O Hospital de Clínicas aparece logo atrás, com 241% de superlotação, com 62 pessoas a mais do seu limite.

Nas instituições especializadas, casos do Hospital Cristo Redentor, do Pronto Socorro e do Instituto de Cardiologia, o panorama é semelhante. Todos operam acima do limite na emergência adulta.

Novos leitos

Em relação às habilitações realizadas por meio de recursos estaduais, a secretária compartilha os números de leitos de UTI e de suporte ventilatório — para adultos e pediátrico:

604 leitos

417 leitos serão de suporte ventilatório

leitos serão de suporte ventilatório 187 leitos serão para UTI

— Estamos ampliando em 70 leitos em relação ao que nós abrimos em 2025 — compara.

Porém, não há uma data estabelecida para esses 604 leitos entrarem em funcionamento. A expectativa da SES é que sejam abertos nas próximas semanas.

Sobre as habilitações vindas de recurso federal — solicitação que deve ser contemplada a partir da publicação do decreto —, a expectativa do governo estadual é a seguinte:

1.277 leitos

833 leitos de suporte ventilatório

leitos de suporte ventilatório 444 leitos de UTI

— Aqui, então, temos um aumento muito expressivo. Foram 175 leitos a mais de UTI e 505 a mais de suporte ventilatório. Os leitos de habilitação federal ainda dependem de disponibilidade orçamentária e financeira. Aguardamos a publicação das portarias — esclarece Lisiane Fagundes.

Telemedicina

A secretária cita investimentos em telemedicina para UTI pediátrica. E fala que houve ampliação, em 2025 e 2026, também para atendimentos de equipes de UTI pediátrica e de UTI neonatal. De 22 a 28 de abril, os médicos passaram por formação e capacitação.

Trata-se de uma equipe médica que fica no departamento de regulação da SES e orienta a distância outros profissionais em hospitais de menor porte, em unidades de pronto atendimento e até médicos que estão na UTI. A secretária Lisiane Fagundes justifica que esse suporte evita transferências de pacientes e permite o manejo da pessoa da melhor forma.

— A partir de segunda-feira (4), esse recurso entra em operação — assegura.

Para cada leito de UTI, o governo federal paga uma diária de R$ 2 mil. Por sua vez, o governo estadual paga para cada leito-dia R$ 2,3 mil.

— Como a habilitação federal fica com valor inferior ao que nós aportamos, o Rio Grande do Sul vai complementar nos hospitais federais essa diferença de R$ 300 por leito-dia.

Vacinas

Em relação às vacinas, Lisiane Fagundes reconhece a dificuldade da entrega das doses por parte do Ministério da Saúde, mas acredita que a situação estará regularizada na quinta-feira (7), quando mais 400 mil doses serão entregues pelo governo federal ao Estado. A campanha de vacinação segue até 30 de maio.

Para quem estiver com Influenza ou alguma outra síndrome respiratória, a secretária orienta para qual local deve se dirigir, já que os hospitais estão superlotados:

— Se a pessoa está com sintomas de gripe, febre e coriza, a unidade de saúde mais perto da casa dela é o local adequado. Se tiver com dificuldades respiratórias e febre alta que não cede, ela precisa buscar atendimento em um local mais qualificado.

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Recomendações da SES para se proteger dos vírus respiratórios: