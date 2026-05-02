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"Temos uma expectativa de abertura de mais de 1,8 mil leitos", afirma secretária após RS decretar emergência em saúde

Estado registrou aumento de 533% nas internações por Influenza em um mês e enfrenta superlotação nos hospitais

André Malinoski

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