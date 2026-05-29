Tamiflu: como funciona, quem deve tomar e quando iniciar o tratamento contra influenza

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Na quinta-feira (28), RS entrou na categoria de alto risco por aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Isadora Garcia

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