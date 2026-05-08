São José do Norte suspende vacinação contra gripe por falta de imunizantes

A vacinação contra a influenza foi suspensa temporariamente em São José do Norte, no sul do Estado, devido à falta de imunizantes. A interrupção atinge todos os postos de saúde do município.
Segundo a prefeitura, a aplicação será retomada assim que novas doses forem encaminhadas à cidade pela Secretaria Estadual da Saúde.
A orientação é para que a população acompanhe os canais oficiais do município para informações sobre a retomada da campanha.
Conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, o repasse das vacinas é realizado pela 3ª Coordenadoria Regional de Saúde.
— A coordenadoria informou que ainda não há previsão para o envio de novas vacinas — informou o município.
Mais de 3 mil pessoas já receberam o imunizante desde o início da campanha em São José do Norte.
Os idosos com mais de 60 anos representam a maior parcela do público vacinado, com mais de 2,1 mil doses aplicadas.
Também receberam a vacina pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, além de gestantes e profissionais da educação.
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