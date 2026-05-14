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RS tem aumento de casos respiratórios e apenas 36% de cobertura vacinal

Dados constam no novo boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz. Cenário mantém o Estado no nível de alerta

Lisielle Zanchettin

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