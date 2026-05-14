RS tem aumento de casos respiratórios e apenas 36% de cobertura vacinal

Conforme dados do Ministério da Saúde, foram aplicadas 1.142.371 doses no RS. Hospital São Lucas / PUCRS

O Rio Grande do Sul tem registrado aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), segundo consta no novo boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (14).

Os dados analisados pela Fundação contabilizam casos entre 3 e 9 de maio: foram 275 casos respiratórios. Na comparação com a semana anterior, houve aumento de 31 registros. Apesar do avanço dos casos, no Estado, a cobertura vacinal é de apenas 36%.

O cenário mantém o RS no nível de alerta. Esse é o primeiro patamar de gravidade. No entanto, conforme os pesquisadores, com o crescimento dos casos a previsão é para que o Estado passe ao nível de risco.

— Observamos que o crescimento de casos deve se intensificar, já que estamos no período de maior circulação de vírus. Infelizmente, há previsão de mudança para o patamar de risco no Rio Grande do Sul — explicou a pesquisadora Tatiana Portella, do boletim InfoGripe e do Programa de Computação Científica da Fiocruz.

O vírus da Influenza A é o principal causador dos casos em adultos. Também segue em circulação o Rinovírus, afetando principalmente crianças e adolescentes de até 14 anos, e o vírus sincicial respiratório (VSR), em crianças menores de dois anos.

Ainda conforme a especialista, a situação reforça a necessidade de vacinação:

— A principal forma de prevenção contra agravamentos e óbitos pelo vírus sincicial e Influenza A é a vacinação. Por isso, é essencial que as pessoas com maior risco de agravamento por esses vírus se imunizem. No SUS, a vacina contra o VSR é aplicada em gestantes a partir da 28ª semana e protege os bebês principalmente durante os seis primeiros meses de vida. Já contra a gripe é destinada aos grupos prioritários.