Saúde

Primeiro patamar 
Notícia

RS entra em alerta para aumento de casos de síndrome respiratória 

Na última semana, o governo gaúcho decretou estado de emergência em saúde pública após alta de 533% nas internações por influenza

Lisielle Zanchettin

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