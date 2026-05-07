RS entra em alerta para aumento de casos de síndrome respiratória 

O Rio Grande do Sul está em estado de alerta devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Estado, aponta o novo boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O documento divulgado nesta quinta-feira (7) mostra o crescimento de doenças respiratórias, causados principalmente pela Influenza A. Conforme a pesquisadora Tatiana Portella, esse é o primeiro patamar no cenário de gravidade.

Boletim leva em conta informações referente ao período de 26 de abril a 2 de maio. André Ávila / Agencia RBS

— O Rio Grande do Sul entrou em nível de alerta essa semana, e continua com tendência de aumento. O crescimento ocorre principalmente pela Influenza A e Vírus Sincicial Respiratório (VSR), embora as hospitalizações pelo sincicial estejam baixas no Estado — explicou a especialista.

O boletim leva em conta informações referente ao período de 26 de abril a 2 de maio. Conforme a Fiocruz, foram identificados 222 casos de SRAG neste período. O cenário aponta tendência de crescimento nos casos nos próximos dias.

O boletim observa que 18 das 27 capitais brasileiras apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, incluindo Porto Alegre.

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De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram registrados 3.280 hospitalizaões por questões respiratórias até o momento. Em comparação com 2025, o número é cerca de 9% menor.

Na última semana, o governo gaúcho decretou estado de emergência em saúde pública após alta de 533% nas internações por influenza. A medida é essencial para solicitar apoio financeiro ao Ministério da Saúde.

Vacinação contra a gripe

O cenário reforça a necessidade de vacinação contra a gripe, já que o imunizante protege contra as principais cepas da influenza.

Conforme dados do Ministério da Saúde, cerca de 1,6 milhões de pessoas estão protegidas, o que representa 34% da cobertura vacinal.

Unidades de referência com vacinação da gripe em Porto Alegre:

CF Moab Caldas

CF Modelo

CF Tristeza

CF Santa Marta

CF IAPI

CF Álvaro Difini

CF Campo da Tuca

US São Carlos

CF Belém Novo

US Navegantes

US Chácara da Fumaça

CF Morro Santana

US Ramos

CF Primeiro de Maio

US Santa Cecília

CF José Mauro Ceratti Lopes