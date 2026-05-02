Saúde

Doenças respiratórias
Notícia

RS decreta emergência em saúde, após alta de 533% nas internações por influenza no intervalo de um mês

Documento alerta para “potencial risco de extrapolação da capacidade de resposta” por parte do governo do Estado

Gabriel Jacobsen

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