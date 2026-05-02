RS decreta emergência em saúde, após alta de 533% nas internações por influenza no intervalo de um mês

Publicação de decreto é uma etapa fundamental para o Estado solicitar apoio financeiro para abertura de leitos hospitalares junto ao governo federal. André Ávila / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de emergência em saúde pública em todo o território gaúcho diante do aumento nas internações hospitalares causadas por doenças respiratórias. Para justificar a medida, o decreto destaca o aumento de 533,3% nas hospitalizações por Influenza (gripe) entre a 7ª e a 10ª semanas epidemiológicas de 2026 – intervalo que compreende o período entre 15 de fevereiro e 14 de março.

“A declaração (...) fundamenta-se na análise de indicadores epidemiológicos no Estado, que demonstram aumento nas ocorrências de doenças infecciosas causadas por vírus respiratórios, bem como crescimento contínuo na formação de filas de espera nos serviços de emergência”, diz trecho inicial do decreto publicado em 30 de abril.

Além da Influenza, o documento aponta que as hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) cresceram 102,7% e as internações por rinovírus (causador de resfriados) subiram 376,9% – considerando o mesmo intervalo de tempo. Ainda sobre esse mesmo vírus, acrescenta o documento, houve alta de 528,6% de internações entre crianças menores de 12 anos, reforçando a pressão sobre a infraestrutura pediátrica do Estado.

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“Potencial risco de extrapolação da capacidade de resposta, em especial a infraestrutura pediátrica levando a saturação do Sistema Único de Saúde - SUS sob a direção municipal e estadual”, diz outro trecho do documento.

O decreto também destaca a elevação da demanda por exames de RT-PCR realizados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) a partir da 8ª semana epidemiológica, associada ao aumento da demanda de testagem.

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De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a publicação do decreto é uma etapa fundamental para o Estado solicitar apoio financeiro ao governo federal.

O governo do Estado promete reforçar a rede hospitalar durante o inverno, com a habilitação de 1,4 mil novos leitos. A medida é parte do Programa Inverno Gaúcho com Saúde que, segundo a SES, foi antecipado de maio para abril, neste ano.