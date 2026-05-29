Rio Grande do Sul libera vacina contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir casos graves da doença. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A partir da próxima segunda-feira (1º), toda a população com idade a partir de seis meses poderá se vacinar contra a gripe no Rio Grande do Sul. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e reduzir a circulação de vírus respiratórios.

A ampliação do público ocorrerá após o fim da Campanha Nacional de Imunização, marcado para sábado (30). Com isso, não será mais preciso ter comorbidade ou fazer parte do grupo prioritário para receber a vacina.

A liberação acontece em meio ao cenário de baixa cobertura vacinal e aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O Rio Grande do Sul foi classificado com a categoria de "alto risco" para questões respiratórias, conforme a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), a tendência é de crescimento nos casos respiratórios, com possibilidade de aumento no número de hospitalizações.

Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade do público-alvo ainda não está protegida contra a doença. As crianças apresentam os piores índices de cobertura, com apenas 29% imunizadas.

A Secretaria Estadual da Saúde seguiu a orientação do Ministério da Saúde de manter a vacinação restrita ao grupo prioritário, incluindo crianças, idosos e gestantes, até o fim da campanha.

Conforme o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems), mesmo com a ampliação, os municípios deverão reservar doses para o público prioritário.

— A ampliação é importante, precisamos intensificar a vacinação. A cobertura está baixa, principalmente a das crianças. É necessário a conscientização e o reforço para a imunização — reforçou o presidente do Cosems, Régis Fonseca.

Na prática, isso significa que as prefeituras têm autonomia para ampliar o público atendido, desde que garantam uma reserva estratégica suficiente para atender o grupo prioritário nos próximos meses.

Novas remessas

O Rio Grande do Sul recebeu nesta quarta-feira (27) um lote com 536 mil imunizantes contra a influenza. As doses já foram distribuídas aos municípios. Agora, a previsão é de que o Ministério da Saúde envie mais dois carregamentos de vacinas ao Estado. O próximo deve chegar na terça-feira (2).