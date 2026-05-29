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Rio Grande do Sul libera vacina contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira

Com isso, não será mais preciso ter comorbidade ou fazer parte do grupo prioritário. A ampliação ocorre em meio ao cenário de baixa imunização no Estado

Lisielle Zanchettin

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